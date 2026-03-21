Automašīnas sadragātas. Notikusi smaga avārija Madonas novadā – trīs mirušie. VIDEO
Foto: Sadursme / Facebook
Sabiedrība

Automašīnas sadragātas. Notikusi smaga avārija Madonas novadā - trīs mirušie. VIDEO

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Traģiskā satiksmes negadījumā Madonas novada Praulienas pagastā bojā gājuši trīs cilvēki, informēja Valsts policijā.

Automašīnas sadragātas. Notikusi smaga avārija Mad...

Sestdien Valsts policija saņēma informāciju, ka Madonas novada Praulienas pagastā, uz autoceļa P62 Krāslava-Preiļi-Madona noticis ceļu satiksmes negadījums, kur iesaistītas automašīnas "BMW" un "Toyota Hilux".

Notikuma vietā bojā gājušas divas personas. Savukārt viena persona nogādāta vietējā medicīnas iestādē, kur no gūtajām traumām mira.

Valsts policija izmeklē notikušā apstākļus.

Tēmas

SadursmeBMWValsts policijaMadonaToyotaMadonas novads

