Sabiedrība
Šodien 20:59
Automašīnas sadragātas. Notikusi smaga avārija Madonas novadā - trīs mirušie. VIDEO
Traģiskā satiksmes negadījumā Madonas novada Praulienas pagastā bojā gājuši trīs cilvēki, informēja Valsts policijā.
Sestdien Valsts policija saņēma informāciju, ka Madonas novada Praulienas pagastā, uz autoceļa P62 Krāslava-Preiļi-Madona noticis ceļu satiksmes negadījums, kur iesaistītas automašīnas "BMW" un "Toyota Hilux".
Notikuma vietā bojā gājušas divas personas. Savukārt viena persona nogādāta vietējā medicīnas iestādē, kur no gūtajām traumām mira.
Valsts policija izmeklē notikušā apstākļus.