Nosaukti Teātra dienas izcilības balvu laureāti
Atzīmējot Starptautisko teātra dienu, Latvijas Teātra darbinieku savienība (LTDS) 27. martā nosauc Teātra dienas izcilības balvu ieguvējus. Šī ir LTDS iedibināta tradīcija, kuras kandidātus iesaka Latvijas profesionālie teātri, Latvijas Profesionālā baleta asociācija, Latvijas Kultūras akadēmija un LTDS.
Pieteikumus izvērtē un balvu ieguvējus izvēlas LTDS valdes locekļi un pieaicinātie nozares eksperti.
Balvu pasniegšanas ceremonija notiks 2026. gada 1. jūnijā. Ar Latvijas Profesionālo aktieru apvienības, Latvijas Profesionālās baleta asociācijas un LTDS atbalstu laureātiem pasniegs mākslinieka Māra Šustiņa veidotās goda zīmes – ordeņi.
Pēc Latvijas profesionālā teātra scenogrāfu kopienas ierosinājuma no šā gada tiek iedibināta vēl viena jauna Teātra dienas izcilības balva – Andra Freiberga balva, ko piešķirs profesionālu teātra iestudējumu vizuālā tēla autoriem.
Andris Freibergs (1938–2022) ir vairāk nekā 200 scenogrāfiju autors. Sava scenogrāfa mūža garumā saņēmis daudz atzinību un balvu par darbību teātrī. Viņa darbi izcēlās ar spēcīgu telpisko domāšanu, simbolismu un emocionālu vizuālo valodu. Paralēli plaši zināmajai un atzinīgi novērtētajai karjerai teātrī, būdams viens no izcilākajiem Latvijas scenogrāfiem, Andris Freibergs 1971. gadā kļuva par Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) scenogrāfijas nodaļas pedagogu. 1994. gadā A.Freibergs dibināja LMA scenogrāfijas katedru.
2026. gadā LTDS Teātra dienas izcilības balvas piešķirs:
Lilitas Bērziņas balva tiks pasniegta Valmieras teātra aktrisei Mārai Mennikai, kuras līdzšinējā 23 gadu profesionālās aktrises pieredze sublimējusies un parādījusies jaunā aktiermeistarības jaudā un kvalitātē aizvadītajās sezonās.
Harija Liepiņa balva tiks pasniegta Liepājas teātra aktierim Mārtiņam Kalitam par plašo aktiermeistarības amplitūdu galvenajās lomās un radošo briedumu spilgtās raksturotāja otrā plāna lomās pēdējo sezonu laikā.
Eduarda Smiļģa balva tiks pasniegta režisoram Pēterim Krilovam par profesionāli spožo un oriģinālo Tenesija Viljamsa “Ilgu tramvaja” iestudējumu Latvijas Nacionālajā teātrī 2025. gadā.
Veras Singajevskas balva tiks pasniegta Latvijas Leļļu teātra ilggadējai aktrisei un režisorei Vijai Blūzmai, kuras gadu gaitā uzkrātās profesionālās zināšanas apvienojumā ar mūsdienīgu un laikmetīgu pieeju bērnu teātrim ir nozīmīgs ieguldījums šī teātra žanra attīstībā.
Jēkaba Dubura balva tiks pasniegta Latvijas Kultūras akadēmijas Skatuves mākslas katedras asociētajai profesorei, aktiermeistarības un režijas pasniedzējai Indrai Rogai.
Helēnas Tangijevas–Birznieces balva tiks pasniegta Latvijas Nacionālās operas un baleta vadošajai baleta solistei Sabīnei Štrokšai par ieguldījumu Latvijas profesionālā baleta attīstībā.
Pirmā Andra Freiberga balva tiks pasniegta scenogrāfei un māksliniecei Monikai Korpai par izcilu un smalki niansētu vizuālo redzējumu teātra mākslā, kā arī par izcilu sniegumu Eiropas opernamos.