Atvērta jauna valsts atbalsta programma uzņēmumu zaļināšanai un energoefektivitātes celšanai
Attīstības finanšu institūcija ALTUM pieņem pieteikumus jaunā valsts atbalsta programmā uzņēmējdarbības zaļināšanai, atjaunīgo energoresursu izmantošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai.
Tā paredzēta tikai reģionu uzņēmējiem – gan mazajiem, gan vidējiem komersantiem ilgtspējīgu projektu īstenošanai.
Ekonomikas ministrs Viktors Valainis: “Programmas mērķis ir veicināt ieguldījumus energoefektivitātes uzlabošanā, viedas energovadības un atjaunīgo energoresursu izmantošanā rūpniecībā un citos saimnieciskās darbības sektoros, kā arī sekmēt pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku visvairāk skartajos reģionos.”
Trīs atbalsta virzieni un fokuss uz reģioniem
Jaunajā programmā atbalsts paredzēts trīs projektu veidiem – energoefektivitātes uzlabošanai ēkās un iekārtās, atjaunīgās enerģijas ražošanai pašpatēriņam, kā arī jaunu produktu un procesu izstrādei, ja tie būtiski samazina resursu patēriņu un siltumnīcefekta gāzu emisijas.
Atbalsts, kas nodrošināts no Eiropas Savienības Taisnīgas pārkārtošanās fonda, paredzēts maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas īsteno projektu Vidzemes, Kurzemes, Zemgales vai Latgales reģionos. Finansējums pieejams uzņēmumiem, kuru projekti tiek realizēti ārpus Rīgas un Jūrmalas, kā arī ārpus Ādažu, Ķekavas, Mārupes, Olaines, Ropažu, Salaspils, Siguldas, Tukuma, Ogres, Saulkrastu un Limbažu novadiem.
Kapitāla atlaide veicina projekta atmaksāšanos
Finansējums programmā būs pieejams aizdevuma vai garantijas ar kapitāla atlaidi veidā. Kapitāla atlaides apmērs būs līdz 30% no attiecināmo izmaksu aizdevuma summas. Kapitāla atlaide tiks novirzīta aizdevuma pamatsummas dzēšanai pēc projekta pabeigšanas, uzņēmumam projekta īstenošanā sasniedzot vismaz 20% primārās enerģijas ietaupījumu energoefektivitātes paaugstināšanas projektos vai 80% saražotās atjaunīgās enerģijas, izmantojot pašpatēriņam atjaunojamo energoresursu projektos, vai nodrošinot siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījumu jaunu produktu vai procesu izstrādes projektos. Aizdevuma maksimālā summa ir 10 miljoni eiro, savukārt kapitāla atlaides maksimālais apjoms ir līdz 3 miljoniem eiro. ALTUM aizdevuma maksimālais termiņš ir līdz 20 gadiem.
Uzņēmumi programmas investīcijām var izmantot arī komercbanku aizdevumus, tiem nodrošinājumā piesaistot ALTUM garantiju līdz 80% no aizdevuma attiecināmajām izmaksām. Garantijas likme pirmajos piecos gados ir 0%.
Kapitāla atlaide ir aizdevuma pamatsummas pilnīgs vai daļējs samazinājums, ko ALTUM piemēros pēc projekta pabeigšanas un projektā pieteikto mērķu un rādītāju sasniegšanas. Kapitāla atlaide paātrina projekta investīciju atmaksāšanos, kas ir būtisks ieguvums ikvienā projektā.
Līga Mellēna, ALTUM uzņēmumu energoefektivitātes vadītāja:“Šī programma būs atvērta bez pārtraukumiem, kamēr vien būs pieejams finansējums. Kā ikvienā programmā, arī šajā pirms pieteikšanās uzņēmumam jāveic sagatavošanās darbi. Galvenais no tiem ir energoaudits ēkām, iekārtām vai procesiem, kurus plāno pieteikt atbalstam. Energoaudits ir ceļa karte, kas palīdz uzņēmumam novērtēt enerģijas un finanšu ietaupījumu projektā, un tas ir dokuments, pēc kura arī ALTUM vērtēs projekta atbilstību programmai. Šīs programmas princips ir nevis konkurss, bet “kas pirmais nāk, pirmais saņem”, tāpēc aicinu uzņēmumus savlaicīgi gatavoties un iesniegt ALTUM augstas gatavības projektus. Kā rāda pieredze iepriekšējā energoefektivitātes uzlabošanas programmā – tie, kas investīcijas īstenoja agrāk, ātrāk arī ieguva ietaupījumus savā energobilancē un naudas plūsmā.”
Programmas nosacījumi noteikti Ministru kabineta noteikumos Nr. 155 “Atbalsta programmas noteikumi uzņēmējdarbības zaļināšanai, atjaunīgo energoresursu izmantošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai”.
