Kronbergs Jauns.lv sniedz komentāru par izmeklēšanu kokrūpniecības lietā: "Es esmu gatavs sadarboties"
Bijušais Zemkopības ministrijas (ZM) valsts sekretārs un pašreizējais Valsts kancelejas direktors Raivis Kronbergs Jauns.lv noraidījis, ka viņam nav konkrētas informācijas par iesaistītajām personām Ģenerālprokuratūras uzsāktajā kriminālprocesā kokrūpniecības lietā, taču viņš atzina, ka izmeklēšanas gaitā, visticamāk, tiks uzdoti jautājumi arī viņam.
"Es tajā laikā biju Zemkopības ministrijas (ZM) valsts sekretārs un "Latvijas valsts mežu" akcionāru pārstāvis no ZM, līdz ar to domāju, ka šī procesa ietvaros tiks uzdoti jautājumi arī man. Es, protams, esmu gatavs sadarboties un sniegt visus nepieciešamos skaidrojumus," pauda Kronbergs.
Viņš uzstāj, ka tajā brīdī [2023. gadā] kokrūpniecības nozare bija nonākusi krīzes situācija, kas bija attīstījusies gadu garumā. "Kokrūpniecības nozares pārstāvji vērsās pie mums, saistībā ar to, ka nestrādā cenošanas mehānisms, ko bija izstrādājuši LVM, kas liecināja, ka šis mehānisms ir jāmaina."
Šī brīža situāciju viņš raksturoja kā "bēdīgu". "Pirms diviem gadiem mēs devāmies uz valdību, lai informētu par situāciju kokrūpniecības nozarē un piedāvājām risinājumu, kas nostrādāja. Un tagad, kad pagājuši divi gadi, esam nonākuši šādā procesā. Es esmu gatavs sniegt visu informāciju no savas puses un sniegt paskaidrojumus," uzsvēra Kronbergs.
Konteksts
Jau ziņots, ka ģenerālprokuratūrā pirmdien uzsāka kriminālprocesu par iespējamiem noziegumiem saistībā ar atbalstu kokrūpniekiem. Ģenerālprokuratūrā jau 2025. gada 20. novembrī tika sākta pārbaude par to, vai, lemjot par atbalsta sniegšanu kokrūpniekiem, valsts amatpersonas ir rīkojušās atbilstoši likuma prasībām.
Pārbaudē atklāts, ka, iespējams, notikuši noziedzīgi nodarījumi valsts institūciju dienestā, saistīti ar prettiesisku atbalstu kokrūpniekiem, veicot cenu korekciju LVM ilgtermiņa līgumos. Tādēļ Ģenerālprokuratūra uzsākusi kriminālprocesu par noziedzīgiem nodarījumiem, kas paredzēti Krimināllikuma nodaļā "Noziedzīgi nodarījumi valsts institūciju dienestā".
Iepriekš dienesta pārbaudes komisija secināja, ka 2023. gada nogalē valdības palīdzību saņēmušo kokrūpniecības uzņēmumu finanšu stāvoklis 2023. gadā nebija sistemātiski vai strukturāli nestabils. Ziņojumā tika minēti vairāki fakti, kas lika šaubīties par piešķirtā atbalsta pamatotību.
Komisija norādīja, ka 2023. gada informatīvais ziņojums "Par Latvijas kokrūpniecības nozares konkurētspēju negatīvi ietekmējošo faktoru mazināšanu" bijis sagatavots nekvalitatīvi un tajā sniegtā informācija bija vienpusēja, jo balstījās tikai uz nozares asociācijas viedokli, bet Zemkopības ministrija (ZM) neveica visaptverošu analīzi.
Pārbaudes komisija secināja, ka minētā ziņojuma sagatavošanā netika iesaistīta LVM, netika veikta visaptveroša datu iegūšana un analīze, kas, komisijas ieskatā, norāda uz objektivitātes trūkumu. Vienlaikus komisija norādīja, ka kopš minētā ziņojuma izstrādes, virzības un izpildes ir jau pagājuši divi gadi, līdz ar to atbilstoši Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likumam nevar ierosināt disciplinārlietu. "Līdz ar to var secināt, ka ir iestājies noilgums," teikts komisijas sagatavotajā informatīvajā ziņojumā.