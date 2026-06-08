Pie Matīšiem atklāts 100 miljonu eiro vērta hibrīdparka pirmais posms
Ceturtdien, 4. jūnijā, netālu no Matīšiem, notika atjaunojamās elektroenerģijas projektu attīstītāja “Sunly” enerģijas parka atklāšana.
Pašreiz saules elektrostaciju parkā pie Matīšiem uzstādītā jauda ir 54 megavati (MW), un tas ražo elektroenerģiju aptuveni 15 000 mājsaimniecību gada patēriņam. Šis projekts saņēmis hibrīdparka būvniecības atļauju, vienā pieslēguma punktā apvienojot trīs dažādas tehnoloģijas – saules un vēja ražošanu, kā arī bateriju uzkrāšanas sistēmas (BESS). Kopējais plānotais investīciju apjoms hibrīdparka attīstībā sasniedz 100 miljonus eiro.
Pasākuma laikā tika paziņots par partnerību ar “Rolls-Royce” par bateriju uzkrāšanas sistēmu attīstību. “Sunly” pārstāvji norāda, ka šis varētu kļūt par līdz šim lielāko “Rolls-Royce” enerģētikas projektu reģionā, vienlaikus stiprinot uzņēmuma iesaisti Baltijas enerģētiskās drošības attīstībā.
Pasākumā piedalījās klimata un enerģētikas ministrs, Valmieras novada domes priekšsēdētājs Jānis Baiks (“Valmierai un Vidzemei”), “Sunly” dibinātājs un izpilddirektors Prīts Lepaseps, “Sunly” vadītājs Latvijā Toms Nāburgs, AS “Augstsprieguma tīkls” valdes priekšsēdētājs Rolands Irklis, kā arī starptautiskie partneri, tostarp saules projekta finansētāji un nozares eksperti. Pasākuma laikā atklāja saules parku un prezentēja projekta nākamos attīstības posmus.