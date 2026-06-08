No 10. jūnija Preiļos reģionālie autobusi pieturēs trīs jaunās pieturās
Preiļos izveidotas trīs jaunas pieturas "Preiļu centrs", "Daugavpils iela" un "Raiņa bulvāris", kuras no 10. jūnija varēs izmantot arī reģionālo autobusu pasažieri, informēja Autotransporta direkcijas (ATD) pārstāvji.
Šogad Preiļos notiek satiksmes infrastruktūras pārbūve, kas ietver Krāslavas, Rēzeknes, Brīvības, Aglonas, Daugavpils, Zaļās, Līvānu un Tirgus laukuma ielu posmus. Lai uzlabotu pasažieriem iespējas izmantot sabiedrisko transportu pēc iespējas tuvāk Preiļu centram, Preiļu novada pašvaldība pilsētā izveidojusi trīs jaunas pieturas - "Preiļu centrs", "Daugavpils iela" un "Raiņa bulvāris".
Pieturā "Preiļu centrs", kas atrodas Preiļos, Brīvības ielā 4, pasažieri turpmāk varēs iekāpt vai izkāpt visos šo reģionālās nozīmes autobusu maršrutu reisos - nr. 5484 Preiļi-Znotiņi-Apšenieki-Preiļi, nr. 5487 Preiļi-Rudzāti-Turki-Līvāni, nr. 5713 Preiļi-Varakļāni, nr. 6652 Preiļi-Rudzāti, nr. 6882 Preiļu pagasts-Mežsētas-Štolderi, nr. 6884 Preiļi-Štolderi-Līči-Preiļu pagasts, nr. 6924 Preiļi-Rudzāti-Līvāni, nr. 6968 Preiļi-Smelteri-Preiļi, nr. 7867 Jēkabpils-Preiļi, nr. 7878 Jēkabpils-Jaunaglona-Preiļi, nr. 7899 Rīga-Aglona-Preiļi, nr. 7981 Rīga-Preiļi.
Pieturā "Daugavpils iela", kas atrodas Preiļos, Daugavpils ielā 4, pasažieri turpmāk varēs iekāpt vai izkāpt visos šo reģionālās nozīmes autobusu maršrutu reisos - nr. 5712 Preiļi-Galēni-Viļāni, nr. 5716 Preiļi-Sīļukalns-Viļāni, nr. 6959 Preiļi-Stabulnieki-Sīļu kapi, nr. 6962 Preiļi-Silajāņi un nr. 7981 Rīga-Preiļi.
Pieturā "Raiņa bulvāris" pasažieri turpmāk varēs iekāpt vai izkāpt visos šo reģionālās nozīmes autobusu maršrutu reisos - nr. 5564 Preiļi-Kategrāde-Aglonas stacija-Rušonas pamatskola-Preiļi, nr. 5714 Preiļi-Aglona-Grāveri, nr. 5715 Preiļi-Aglona-Jaunaglona-Kopmītne-Grāveri, nr. 6926 Ārdava-Aizkalne-Preiļi, nr. 6961 Preiļi-Aglona-Kapiņi-Jaunaglona, nr. 6963 Preiļi-Aglona-Jaunaglona, nr. 6977 Feimaņi-Preiļi, nr. 7892 Rēzekne-Krāce-Preiļi, nr. 6987 Preiļi-Aizkalne-Preiļi, nr. 6988 Riebiņi-Preiļi, nr. 7878 Jēkabpils-Preiļi-Jaunaglona-Preiļi, nr. 7899 Rīga-Jēkabpils (Kurzemes iela) -Preiļi-Aglona-Preiļi.
Reģionālā sabiedriskā transporta pakalpojumus minētajos autobusu maršrutos nodrošina "Hansabuss Latvija" (SIA "Tukuma auto"). Izmaiņas ATD saskaņojusi ar Latgales plānošanas reģionu.