Lauris Vidzis atstāj Stradiņa slimnīcas valdes priekšsēdētāja amatu
Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētājs Lauris Vidzis ir pieņēmis lēmumu turpināt profesionālo darbību Amerikas Savienotajās Valstīs, kur iesaistīsies integratīvās medicīnas, preventīvās veselības aprūpes un ilgmūžības (longevity) medicīnas attīstībā. Līdz ar to viņš atstās Stradiņa slimnīcas valdes priekšsēdētāja amatu.
Slimnīcā atgādina, ka Lauris Vidzis slimnīcas vadību sāka 2023. gada oktobrī. Viņa pilnvaru termiņš beigtos 2029. gada novembrī.
Stradiņa slimnīcas padomes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš norāda: “Lauris Vidzis slimnīcas vadību pārņēma sarežģītā periodā un šajā laikā ir spējis nodrošināt būtiskas pārmaiņas – stiprināt pārvaldību, attīstīt sadarbības tīklus, virzīt uz priekšu infrastruktūras projektus un uzlabot pacientu aprūpes kvalitāti. Augstu novērtējam viņa ieguldījumu un pateicamies par paveikto. Esmu pārliecinājies, ka slimnīcas ikdienas darbs turpināsies ierastajā ritmā un tās stratēģiskā attīstība netiks ietekmēta.”
Tiek ziņots, lai stiprinātu pārvaldības efektivitāti, slimnīcas padome veiks izmaiņas statūtos, nosakot trīs valdes locekļu sastāvu. Līdz jaunā valdes priekšsēdētāja ievēlēšanai atklāta konkursa kārtībā valde darbosies divu locekļu sastāvā.
Stradiņa slimnīcas valdes priekšsēdētājs Lauris Vidzis uzsver: “Stradiņa slimnīcai ir būtiska loma Latvijas veselības aprūpes sistēmā, un esmu patiesi gandarīts par kopā ar komandu paveikto šajā pārmaiņu laikā – esam spējuši stabilizēt organizāciju un ielikt pamatus tās nākamajam attīstības posmam. Integratīvā un preventīvā medicīna šobrīd ir viens no straujāk augošajiem virzieniem pasaulē, arvien lielāku uzsvaru liekot uz agrīnu diagnostiku, personalizētu pieeju un veselīgi nodzīvotā mūža pagarināšanu. Tāpēc esmu pieņēmis profesionālu izaicinājumu pievienoties specializētai klīnikai Ņujorkā, kur vadīšu šī virziena attīstību, un esmu pārliecināts, ka šī starptautiskā pieredze ļaus nākotnē sniegt pienesumu arī Latvijas veselības aprūpes attīstībai.”
Šobrīd PSKUS valdē darbu turpina Dace Žentiņa un Ģirts Ansons.
Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca ir viena no lielākajām daudzprofilu slimnīcām valstī, kas sniedz pilna apjoma neatliekamo un plānveida medicīnisko palīdzību. Stradiņa slimnīca ir vienīgā slimnīca Latvijā, kas nodrošina daudznozaru ārstēšanu, tostarp sirds ķirurģiju un orgānu transplantāciju. Stradiņa slimnīca nodrošina pirms un pēc diploma izglītību, veic zinātniskus pētījumus un nodrošina jaunu ārstniecības metožu un tehnoloģiju aprobēšanu un ieviešanu Latvijā. Slimnīca ir septītais lielākais darba devējs valstī, kur strādā ap 3500 darbinieku.