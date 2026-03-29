Jūrmalas karatisti ar panākumiem iesākuši 2026. gada sezonu
2026. gada sākumā Jūrmalas karatē kluba “IPPON.LV” sportisti piedalījušies vairākos starptautiskos un vietējos turnīros, gūstot ievērojamus panākumus.
18. janvārī Rīgā notika Latvijas Karatē federācijas mācību gada līgas 2025./2026. sezonas 2. posms, kurā labus rezultātus uzrādīja treneres Marijas Luīzes Muižniece audzēkņi no Jūrmalas:
- Eižens Slava – 1.vieta
- Daniels Stepanovičs – 2.vieta
- Estere Vancāne – 2.vieta
- Rūdolfs Baltiņš – 3.vieta
- Matvejs Sergejevs – 3.vieta
No 23. līdz 25. janvārim Turcijā norisinājās turnīrs Karate1 Premier League Istanbul 2026, kurā Latviju pārstāvēja trīs sportistes, tostarp Marija Luīze Muižniece. Jūrmalas sportiste un trenere aizvadīja spraigas cīņas, izcīnot uzvaru pret Ukrainas pārstāvi (2:1) un piekāpjoties Turcijas sportistei (2:3). Kopvērtējumā – 2. vieta apakšgrupā.
31. janvārī Tallinā notika turnīrs Edu-Do Cup 2026, kurā piedalījās ap 400 sportistu no Baltijas valstīm un Somijas. IPPON.LV komanda izcīnīja 11 zelta, 9 sudraba un 15 bronzas medaļas, iegūstot 1. vietu klubu kopvērtējumā. Jūrmalas sportistu sasniegumi:
- Marija Luīze Muižniece – 1.vieta sieviešu OPEN kategorija
- Uļjana Pizāne – divas 1.vietas un 3.vieta
- Daniels Stepanovičs – 3.vieta
- Estere Vancāne, Uļjana Pizāne – 1.vieta TEAM KUMITE
- Anna Rivare – 2.vieta TEAM KUMITE
28. februārī Tallinā notikušajās sacensībās Tallinn Bulldog 2026 IPPON.LV komanda izcīnīja 15 zelta, 11 sudraba un 11 bronzas medaļas, pārliecinoši uzvarot klubu kopvērtējumā. Jūrmalas sportistu rezultāti:
- Marija Luīze Muižniece – 1.vieta OPEN kategorijā 18+, 1.vieta 18+ -55kg
- Uļjana Pizāne – 1. un 3. vieta
- Daniels Stepanovičs – 2. vieta
- Leonīds Vorožeikins – 2. vieta
14. martā Lietuvā notikušajā turnīrā Baltic States Open championship 2026 Emilija Mihailova (trenere Marija Luīze Muižniece) izcīnīja 1.vietu.
No 13. līdz 15. martam Itālijā turnīrā Karate1 Premier League Rome 2026 Marija Luīze Muižniece ieguva 3. vietu savā apakšgrupā.