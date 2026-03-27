Niedrāju-Pilkas purvā uzbūvēta jauna skatu platforma
Sākoties aktīvajai dabas tūrisma sezonai, AS “Latvijas valsts meži” pabeigusi būvdarbus vairākās uzņēmuma apsaimniekotajās bezmaksas atpūtas vietās dabā. Tikko apmeklētājiem atklāta jaunā koka skatu platforma Niedrāju-Pilkas purvā Rietumvidzemes reģionā.
No 6 metrus augstās skatu platformas paveras skaists skats uz plašo purva ainavu. Platforma atrodas purva malā uz mežaudzes joslas starp divām purva daļām. Iepriekšējā skatu platforma bija savu laiku nokalpojusi un pērn tika demontēta.
Atpūtas vietu labiekārtošana un izbūve purvu teritorijās ir viens no vissarežģītākajiem tūrisma infrastruktūras labiekārtošanas darbiem, jo purvainos apvidos ir grūti būvmateriālus nogādāt līdz konkrētajai būvniecības vietai, kā arī veikt pašus būvdarbus.
“Tā kā ar smago transportu purva teritorijā pārvietoties nav iespējams, būvmateriāli līdz jaunās platformas vietai pirms sasaluma tika nogādāti pa esošo laipu ar īpaši konstruētu paliktni uz riteņiem, kas stumjams ar rokām, bet sasaluma laikā – ar kvadriciklu. Lai purvā uzstādītu lielizmēra koka konstrukcijas elementus, tika izmantota trīšu sistēma – ierīce ar riteņiem, ap kuriem slīd virve, ļaujot ar mazāku piepūli pārvietot smagus un lielus priekšmetus," skaidro LVM rekreācijas infrastruktūras apsaimniekošanas speciālists Kaspars Judzis.
Jaunās skatu platformas būvniecībā izmantoti 44 m3 kokmateriālu. Lai būve ilgāk kalpotu, koksne īpaši apstrādāta jeb impregnēta – vakuuma un spiediena apstākļos piesūcināta ar aizsarglīdzekļiem, kas nodrošina tās ilgstošu izturību pret, trupi un kaitēkļiem. Konstrukcijām, kas atrodas saskarsmē ar zemi, izmantota augstākā kokmateriālu impregnācijas pakāpe.
Skatu platformas būvniecība kopumā ilga sešus mēnešus – trīs mēnešus tika būvēta 9 m x 8 m lielā pamatne, un tikpat ilgi arī skatu platforma.
Niedrāju-Pilkas purvu var iepazīt, arī dodoties pastaigā pa aptuveni 1 km garo laipveida taku. Takas sākums un beigas atrodas pie bijušā Smiltenes-Valmieras-Ainažu šaursliežu dzelzceļa uzbēruma.
Latvijas valsts mežos visiem brīvi pieejamas vairāk nekā 300 LVM izveidotās un apsaimniekotās bezmaksas atpūtas vietas – skatu torņi un platformas, velotakas, labiekārtotas ugunskura vietas, nojumes, laipas, atpūtas vietas pie upēm un ezeriem.