Par mata tiesu no lielas nelaimes: kāds garāmgājējs no liesmojoša auto izglābj cilvēku
Šonakt Balvu novadā kāds iedzīvotājs no degošas mašīnas izglābis cilvēku, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.
Neilgi pēc pusnakts dienestā saņemts izsaukums uz Balvu novada Susāju pagastu, kur bija avarējusi vieglā automašīna un tā sākusi dūmot. Notikuma vietā ugunsdzēsēji konstatēja, ka visa automašīna jau bija liesmās.
Pirms VUGD ierašanās kāds iedzīvotājs palīdzēja cilvēkam izkļūt no transportlīdzekļa, viņš nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķu aprūpē.
Savukārt ceturtdien ap plkst. 9 VUGD saņēma izsaukumu uz Smiltenes novada Smiltenes pagastu, kur bija noticis ceļu satiksmes negadījums - vieglā automašīna atradās grāvī un cilvēki nevarēja no tās izkļūt ārā. Glābēji no automašīnas, izmantojot hidrauliskos instrumentus, atbrīvoja divus cilvēkus, kurus nodeva NMPD mediķiem.
Pēcpusdienā ap plkst. 14 saņemts izsaukums uz Ķieģeļu ielu Jēkabpilī, kur četrstāvu daudzdzīvokļu ēkas pirmā stāva dzīvoklī dega sadzīves mantas 20 kvadrātmetru platībā. No ēkas evakuēti desmit cilvēki.
Tāpat saņemts izsaukums uz Talsu novada Ģibuļu pagastu, kur bija avarējusi vieglā automašīna. VUGD darbinieki, izmantojot imobilizācijas dēli, no automašīnas līdz NMPD mediķiem nogādāja cilvēku, atvienoja automašīnas akumulatora klemmes un sakārtoja ceļa braucamo daļu.
Vakar saņemts izsaukums uz Jelgavas novada Kalnciema pagastu, kur dega vienstāva dzīvojamā māja 55 m2 platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās cilvēks.
Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji dzēsa 18 kūlas ugunsgrēkus, tostarp Smiltenes novadā dega kūla četru hektāru (ha) platībā, Ludzas novadā dega kūla un krūmi 3,5 ha platībā, Siguldas novadā bija 2,5 ha plašs pērnās zāles ugunsgrēks, bet Dobeles novadā kūla dega viena ha platībā.
Kopumā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 75 izsaukumus - 45 uz ugunsgrēku dzēšanu, 15 uz glābšanas darbiem, bet vēl 15 izsaukumi bija maldinājumi. Ugunsdzēsēji devās arī uz izsaukumiem, kuros dega tualete, atkritumi, meža jaunaudze, kombains, dzīvojamās mājas dūmvadā sodrēji, cukurs, piededzis bez uzraudzības atstāts ēdiens, lampa, rozete, sadzīves mantas, saimniecības ēka.