Liepājas bākā top digitāla ekspozīcija par ostas vēsturi
Liepājas pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar SIA "ProVisionBaltic" par multimediālas projekcijas izstrādi Liepājas bākā.
Projekta "Digitālas Liepājas ostas vēstures performances izveide Liepājas bākā" īstenošanai 19. Februārī, pamatojoties uz iepirkuma rezultātiem, ir noslēgts līgums ar darbu izpildītāju. Tiek ziņots, ka tas paredz multimediālas projekcijas izstrādi, nepieciešamā aprīkojuma piegādi un uzstādīšanu, kā arī minēto ieguldījumu uzturēšanu piecus gadus.
Norādīts, ka projekta mērķis ir padarīt Liepājas bāku pieejamu sabiedrībai, vienlaikus radot unikālu un inovatīvu tūrisma objektu, kurā ar modernu multimediju tehnoloģiju palīdzību tiks atspoguļota Liepājas ostas un jūrniecības vēsture no pirmsākumiem līdz mūsdienām.
Projektā paredzēts izveidot daudzslāņainu audiovizuālu performanci piecos bākas stāvos, izmantojot projekcijas, skaņu, gaismu un interaktīvus risinājumus. Papildus bāka tiks izgaismota arī no ārpuses, kļūstot par jaunu vizuālu orientieri pilsētvidē.
Šobrīd sākti sagatavošanas darbi – notiek vēsturiskā izpēte, scenārija un koncepta izstrāde, tekstu un dizaina veidošana, kā arī audiovizuālo materiālu sagatavošana un tehniskā plānošana. Tam sekos bākas interjera un eksterjera scenogrāfijas un tehniskā projekta izstrāde, klimata kontroles, elektrības un vadības sistēmu plānošana. Līguma izpildes termiņš ir pieci mēneši.
Pēc projekta pabeigšanas bāku paredzēts nodot Liepājas muzeja apsaimniekošanā, integrējot to muzeja piedāvājumā un nodrošinot apmeklējumu organizēšanu. Ekskursijas notiks gida vai bākas darbinieka pavadībā.
Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi (SEZ), kas šobrīd veic ielas izbūvi, savienojot Roņu ielu ar Tirdzniecības kanālu un nodrošinot piekļuvi bākai. Jau 2018. gadā Liepājas SEZ organizēja bākas restaurācijas darbus, ar ilgtermiņa mērķi attīstīt to kā sabiedrībai pieejamu tūrisma objektu.
Kopējās projekta izmaksas ir 387 144,34 eiro (ieskaitot PVN), no kurām Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda līdzfinansējums ir 219 510,84 eiro, valsts līdzfinansējums – 94 076,08 eiro, bet pašvaldības līdzfinansējums ir 73 557,42 eiro.
Projekts tiek īstenots ar Liepājas rajona partnerības atbalstu.