Teilore Momsena nogādāta slimnīcā nedēļu pēc tam, kad viņu sakoda zirneklis "AC/DC" turnejas laikā
Grupas "The Pretty Reckless" līderi Teilori Momsenu piemeklē neparastas likstas. Aizvadītajā nedēļā viņu Meksikā sakoda zirneklis, bet pirms diviem gadiem dziedātāja piedzīvoja vēl kādu savādu atgadījumu - viņai iekoda sikspārnis.
Nedēļu pēc zirnekļa koduma Teilorei Momsenai pasliktinājusies veselība. Rokzvaigzne, kura šobrīd ir turnejā kopā ar smagās roka grandiem grupu “AC/DC”, nakti pavadījusi slimnīcā, jo inde no zirnekļa koduma šķietami izplatījusies viņas kājā. 32 gadus vecā Momsena uz slimnīcu devās otrdien, 14. aprīlī. “Instagram” kontā viņa optimistiski rakstīja, ka drīz varēs pamest ārstniecības iestādi, lai atgrieztos uz skatuves nākamās dienas vakarā, kad paredzēts koncerts.
Tomēr pēc dažām stundām viņa publicēja jaunu ierakstu. “Vai arī pavadīšu nakti slimnīcā,” rakstīja dziedātāja, sakot pateicību Mehiko slimnīcas “brīnišķīgajiem” ārstiem.
Momsena arī padalījās ar attēlu, kā izskatās viņas labā kāja. Pēc zirnekļa koduma viss apakšstilbs bija ļoti apsārtis.
“The Pretty Reckless” līdere – kuru pirms diviem gadiem sakoda sikspārnis – zirnekļa kodumu piedzīvoja aizvadītajā nedēļā. Pēc tā viņa soctīklos jokoja: “Tā nebūtu “AC/DC” turneja, ja mani nesakostu.” Turpinājumā viņa paskaidroja: “Šoreiz masīvs zirneklis nolēma iekosties, un tā inde diezgan stipri ietekmēja manu organismu. Tāpēc man bija jālūdz lieliskie Meksikas ārsti, lai viņi iedod spēcīgu injekciju pirms vakardienas koncerta… Vēl viens stāsts, ko atcerēties!”
Filmas “Kā Grinčs nozaga Ziemassvētkus” zvaigzne arī jokoja par superspēju iegūšanu, prātojot, vai tagad pēc zirnekļa koduma viņa kļūs par Zirnekļsievieti vai Betmeiteni.
Teilore Momsena jau vakarā atgriezās uz skatuves koncertā. “Pēc uzņemšanas nodaļā pavadītās nakts, kur lieliskie Meksikas ārsti parūpējās, lai es šovakar varētu redzēt jūs visus, brīnišķīgie cilvēki. Par savu veselību sniegšu atjauninājumu kādā citā dienā, šis vakars bija veltīts jums visiem. Meksika, jūs bijāt brīnišķīga, paldies par lielo mīlestību, mēs jūs mīlam un atgriezīsimies!” – pēc vakarā sniegtā koncerta, savā “Instagram” kontā rakstīja dziedātāja.