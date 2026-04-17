Somijas sēnēs joprojām atrod Čornobiļas katastrofas pēdas
Somijas mežos augošajās sēnēs joprojām atrod Čornobiļas kodolkatastrofas pēdas, liecina jauns Radiācijas drošības centra (Säteilyturvakeskus - STUK) pētījums.
Pētījuma pamatā bija 875 paraugi no 60 sēņu sugām, kas tika ievāktas pagājušajā gadā.
Rezultāti parādīja, ka radioaktīvo atliekvielu daudzums, lai arī samazinājies, joprojām ir atrodams 40 gadus pēc Čornobiļas katastrofas 1986. gadā.
Mērījumi apstiprināja gaidāmo radioaktīvā cezija līmeņa samazināšanos. Ieteicamais drošības ierobežojums dabiskajiem pārtikas produktiem, kas ir 600 bekereli uz kilogramu, tika pārsniegts mazāk nekā desmit procentiem paraugu.
Radioaktivitātes līmenis svārstījās atkarībā no sēņu sugas un reģiona.
Nav pārsteigums, ka augstākie rādītāji tika reģistrēti tajos rajonos, kas pēc Čornobiļas katastrofas bija visvairāk radioaktīvi piesārņoti: Kimenlākso, Pirkanmā un Peijetheme.
STUK uzsver, ka Somijas meža sēnes ir drošas, vēsta "Postimees.ee".
Atomenerģijas drošības aģentūra norāda, ka būtu jāapēd apmēram 12 kilogramu visradioaktīvākās sēnes, lai saņemtu starojuma devu.