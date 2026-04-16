"Man ļoti patīk vārds "mīļumiņš"" - Rīgas modes nedēļas seja Alisa Ontensone par dzīvi Latvijā, svētkiem un vīru Kasparu Dumburu
Arhitektes un modeles Alisas Ontensones vectētiņš ir no Alūksnes, taču viņa pati ir dzimusi Sanktpēterburgā un jau kopš mazotnes dzirdējusi latviešu valodu. Nu Alisa sākusi jaunu dzīvi Latvijā un satikusi te savu mīlestību – aktieri Kasparu Dumburu. Nesen noticis vēl kāds pavērsiens – viņa kļuvusi par Rīgas modes nedēļas galveno tēlu.
“Alisas Ontensones izteiksmīgajā izskatā apvienoti kontrasti – romantisms un stingrums, tradīcijas un avangards,” vēstī rīkotāji, pasludinot viņu par Rīgas modes nedēļas galveno tēlu. Alisai pašai ir bijis liels pārsteigums. “Atceros, ka taisījām fotosesiju šim tēlam, bet par to, ka tas būs galvenais un vēl ar tādu nosaukumu, uzzināju tikai no gatavajiem plakātiem,” skaidrā latviešu valodā stāsta modele. Kaut arī viņa pagaidām latviski nesaprot pilnībā, tas nekādā ziņā nav šķērslis saziņai, jo Alisa ļoti cenšas un vēlas saprasties. Lai precizētu nianses, reizēm tiek izmantoti angļu vārdi.
Pārāk gara modeles karjerai
Iespēju iemiesot Rīgas modes nedēļas galveno tēlu Ontensone uzskata par zīmi, ka ir pareizajā vietā un viss notiek tā, kā tam vajadzētu būt. Pirmo reizi Rīgas modes nedēļā viņa darbojās jau pirms diviem gadiem, un viss sācies ar fotosesiju zīmolam "Amoralle". Vēlāk zīmola vadītāja uzzināja, ka modele ir arī arhitekte, un piedāvāja veidot scenogrāfiju modes skatei. Bet Alisa nekad nebija tur piedalījusies kā modele.
Pēc izglītības viņa ir arhitekte, pabeigusi Sanktpēterburgas universitātes Arhitektūras fakultāti, taču par modi ir interesējusies visu dzīvi. “Es nevaru strādāt par modeli profesionāli, jo esmu pārāk gara, lai būtu standarta modele. Interesanti, ka arī tas ir iespējams,” paskaidro Alisa, atklājot, ka viņas augums ir 188 centimetri. Viņa devusies uz dažādām aģentūrām, pat Milānā, bet visur teikts viens un tas pats – tu esi pārāk gara. Ikdienā Alisa darbojas kā arhitekte, strādājot gan pie lielākiem, gan mazākiem projektiem, un viņai patīk gan apjomīgi arhitektūras darbi, gan īslaicīgas scenogrāfijas teātrī – gandarījums par paveikto ir vienlīdz liels, jo galvenais ir radīt telpu, kas uzrunā cilvēku.
No vasaras atmiņām līdz jaunai dzīvei Latvijā
Alisa jau kopš bērnības ir saistīta ar Latviju, jo viņas vectēvs ir latvietis. Līdz 18 gadu vecumam viņš dzīvojis Alūksnē, vēlāk pārcēlies uz Sanktpēterburgu un tur izveidojis ģimeni. “Man jau kopš bērnības ir tradīcija kopā ar ģimeni vasarās doties atpūsties uz Jūrmalu, maniem vecākiem tur ir dzīvoklis,” viņa stāsta.
Kad sākās Krievijas iebrukums Ukrainā 2022. gadā, Alisa saprata, ka pienācis brīdis kaut ko mainīt. Viņa nolēma, ka vēlas dzīvot citur un iepazīt Latviju daudz ciešāk nekā līdz šim, ne tikai caur vecāku dzīvokli Jūrmalā. Tā nu viņa sakravāja mantas un viena pati pārcēlās uz Jūrmalu, sākot savu patstāvīgo dzīves posmu.
Jauna dzīve, jauna valoda un attiecības
Jau pirmajās dienās Latvijā Alisas dzīve ieguva negaidītu pavērsienu. Aptuveni desmit dienas pēc pārcelšanās viņa lietotnē "Tinder" iepazinās ar latviešu puisi, kurš nu jau ir kļuvis par viņas vīru, – aktieri Kasparu Dumburu.
Aktieris Kaspars Dumburs ar draudzeni Alisu iestudējuma "Spīdolas nakts" pirmizrādes banketā Dailes teātrī 2023. gada novembrī.
Tas bija maijs – laiks, kad daba ir īpaši skaista, jūra pievelk un viss šķiet vieglāks un gaišāks. Viņa atceras šo periodu kā piepildītu ar jaunām emocijām un iespaidiem – pastaigas pa Jūrmalu un Rīgu, garas sarunas un savstarpēja ieinteresētība. Attiecības attīstījās strauji, lai gan Alisa pati to nemaz nebija plānojusi, viņas galvenais mērķis bija saprast, kā iekārtot dzīvi jaunā valstī.
Ikdienas jautājumos lielu atbalstu sniedza arī viņas ģimenes daļa Valkā, palīdzot ar tulkošanu, dokumentiem un orientēšanos birokrātiskajos procesos. Tā kā Alisas ģimene nāk arī no Latvijas, tas padarīja pārcelšanos daudz vienkāršāku, jo viņai nebija būtisku birokrātisku šķēršļu un varēja vieglāk saņemt uzturēšanās atļauju, balstoties uz etnisko saistību ar Latviju.
Vislielākais atbalsts – vīrs
Tomēr, iestājoties pirmajai ziemai, Alisa piedzīvojusi emocionāli sarežģītāku posmu – parādījās apziņa, ka sākusies pavisam jauna realitāte. Viņa jutusies nogurusi un iztukšota, trūcis enerģijas, lai veidotu jaunus kontaktus vai ieguldītos attiecībās ar citiem cilvēkiem. “Pirmā ziema bija ļoti pelēka un tumša. Lai arī Sanktpēterburgā bija diezgan līdzīgi, šeit es īpaši izjutu to, ka daba ir aizgājusi gulēt.”
Tagad, pēc četriem gadiem Latvijā, Ontensone jūtas labi, jo viņai ir izveidojusies sava dzīve ar stabilu darbu, dažādiem projektiem un draugiem. Latviešu valodu Alisa apgūst gan kursos, gan ar privātskolotāju. “Protams, vislielākais atbalsts un treniņš ir kopdzīvē ar vīru, kurš ikdienā ar mani runā latviešu valodā,” viņa stāsta. Turklāt Alisai ir disleksija, kas nozīmē, ka viņai ir grūtības lasīt un rakstīt, īpaši ja jāapgūst jauna valoda. Disleksija neietekmē cilvēka inteliģenci, bet ir sarežģītāk saprast, atcerēties un pareizi izmantot burtus un vārdus.
Alisai ļoti patīk latviešu valodā izmantot mīļvārdus, piemēram, vārdu “mīļumiņš”. Kādā projektā iemācījusies arī teicienu “kā ir, tā ir”. Viņa atceras, ka latviešu valoda jau kopš mazotnes ir šķitusi ļoti skaista. Bērnībā klausījusies, kā vectēvs runā pa telefonu latviešu valodā, un domājusi – cik skaista valoda.
Latviešu svētki un tradīciju burvība
Arī latviešu svētki un tradīcijas Alisai nav svešas. Ar vīru Kasparu kopā vienmēr tiekot svinēti Jāņi. “Šajos svētkos man ļoti patīk, ka cilvēki kopā gatavo vainagus. Man šķiet, ka šī tradīcija kaut kādā veidā savienojas ar sauli, šie svētki tiešām ir īsti, un es tajos jūtu savienošanos ar dabu un citiem cilvēkiem.” Turklāt Alisa zina, ka vainags ir jāsaglabā līdz nākamajam gadam, ko viņa arī darot.
“Man ļoti patīk latviešu pirtis un to rituāli. Man bija viens tāds tieši pirms manām kāzām,” viņa priecājas. Rituāla vadītāja stāstījusi, ka pirts slotiņas pēc tam ir jāsadedzina vai jāatdod atpakaļ mežam. Alisa šo uztvērusi ļoti nopietni. “Atceros, ka atgriezos mājās ar šīm slotiņām un plānoju, ka nākamajā dienā sadedzināšu. No rīta pamodos un sapratu, ka slotiņas ir pazudušas, biju panikā.” Vēlāk noskaidrojās, ka Kaspars slotiņas esot izmetis ārā, bet tas neatturēja Alisu doties tās meklēt un izpildīt rituālu. Alisa arī atzina, ka pirms iepazīšanās ar vīru viņa nekad nav tik nopietni svinējusi Ziemassvētkus. Ar vīru kopā nopietni tam gatavojas – gatavo ēdienu, dodas naktī uz baznīcu.
No bērnības Alisai palicis atmiņā, ka tētis un vectētiņš bieži gatavoja šķelto zirņu biezputru ar speķi un sīpoliem, tāpēc vienmēr ir zinājusi, ka tas ir latviešu ēdiens. Vecmāmiņa bērnībā ir gatavojusi arī ļoti garšīgu mannas putru ar ķīseli, ko šobrīd ļoti iecienījis ir arī vīrs Kaspars.
No nejaušas sarakstes līdz kāzām
Iepazīšanās lietotnē sāktā nejaušā sarakste pārauga nopietnās attiecībās, un 2025. gada jūnijā Alisa Ontensone un Kaspars Dumburs apprecējās. Jau pirmo reizi ieraugot Kasparu, Alisa sajutusi viņa gaišo un patīkamo enerģiju. “Man bija tik interesanti iepazīt Rīgu un Latviju ar Kaspara acīm, es to tiešām izbaudīju,” viņa saka. Arī tagad Alisai laime šķiet vienkārši būt blakus Kasparam, jo viņš visu dara pa īstam un ar emocijām. Kaspars ir Alisas lielākais atbalsts, lai pielāgotos dzīvei Latvijā joprojām.
