Sieviete notic viltvāržiem un iztukšo savu bankas kontu - tikai pateicoties paziņas modrībai, naudas kurjeru izdodas aizturēt
Valsts policijai (VP) Ludzas novadā izdevies aizturēt telefonkrāpnieku naudas kurjeru, kurš kādai sievietei bija izkrāpis 4300 eiro.
Šā gada 16. martā kāda sieviete saņēma zvanu no nepazīstamiem vīriešiem, kuri uzdevās gan par bankas, gan par policijas darbiniekiem. Sarunas laikā viņi ieguva sievietes uzticību un iestāstīja, ka ar viņas bankas kontu tiek veiktas krāpnieciskas darbības.
Viltvārži pārliecināja sievieti, ka drošības nolūkos viņai nepieciešams izņemt visus kontā esošos naudas līdzekļus.
Sieviete izpildīja krāpnieku norādes un divu dienu laikā bankomātā izņēma 4300 eiro. Vēlāk ļaundari atkārtoti sazinājās ar cietušo un pārliecināja, ka nauda jānodod citai personai, kura ieradīsies pie viņas noteiktā adresē un nosauks paroli. 19. martā ap plkst. 9.50 Ludzas novadā pie sievietes ieradās naudas kurjers, kuram viņa nodeva sagatavoto naudu.
Pateicoties cietušās paziņas modrībai, kurš notiekošo identificēja kā krāpšanu, par incidentu savlaicīgi tika informēta policija.
Likumsargi operatīvi reaģēja uz saņemto informāciju un turpat Ludzas novadā apturēja automašīnu "Dacia", ar kuru pārvietojās 2003. gadā dzimis Ukrainas pilsonis.
Vīrietis uz aizdomu pamata tika aizturēts. Veicot sankcionētu kratīšanu, policija pie viņa atrada un izņēma aploksni ar cietušajai izkrāptajiem 4300 eiro, kā arī vēl 648 eiro skaidrā naudā, vairākas kredītkartes un mobilo telefonu. Turklāt kratīšanā aizturētā pagaidu dzīvesvietā tika atrasti un izņemti vēl 2650 eiro un 240 Ukrainas grivnas, kā arī citi lietiskie pierādījumi.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka aizturētais kurjers pie cietušās devies citas personas uzdevumā, kura viņam attālināti sniegusi norādījumus.
VP rīcībā esošā informācija liecina, ka šis vīrietis, iespējams, pildījis naudas kurjera lomu arī citās krāpšanās Daugavpilī, Rīgā un Igaunijā.
Saistībā ar notikušo pret aizturēto uzsākts kriminālprocess.
VP atkārtoti atgādina, ka policisti, kā arī citu valsts iestāžu un banku darbinieki nekad nezvana, lai prasītu atdot skaidru naudu, bankas kartes vai atklāt bankas kontu datus. Šādas telefonsarunas ir nekavējoties jāpārtrauc.