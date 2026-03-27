Savulaik KNAB skandālā iekļuvušajam Andrejam Urtānam Ropažu novada domē izveido jaunu amatu
Pirms trijiem gadiem no amata uz laiku atstādinātais kādreizējais Rīgas Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieks Andrejs Urtāns pār kuru krita ēna par iespējamiem pārkāpumiem Satiksmes departamentā nu kļuvis par Ropažu novada Attīstības un būvniecības direktoru.
25. martā notikušajā domes sēdē Ropažu novada pašvaldības domes deputāti vienbalsīgi lēma par Andreja Urtāna iecelšanu jaunradītā Attīstības un būvniecības departementa direktora amatā.
Pašvaldības sniegtajā informācijā jaunais direktors uzslavēts: "Andrejam Urtānam ir vairāk nekā 20 gadu profesionālā pieredze satiksmes infrastruktūras, būvniecības un pilsētplānošanas jomā. Līdz šim viņš ieņēmis vadošus amatus Rīgas valstspilsētas pašvaldībā, tostarp vadījis Satiksmes infrastruktūras pārvaldi, kur bijis atbildīgs par nozīmīgu infrastruktūras projektu plānošanu un īstenošanu, kā arī budžeta un iepirkumu procesu vadību.
Viņa profesionālā pieredze ietver dalību stratēģiski nozīmīgos projektos, sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī privātajiem investoriem, nodrošinot ilgtspējīgu infrastruktūras attīstību.
Jaunizveidotā departamenta vadītājs ir ieguvis inženierzinātņu maģistra grādu transporta un satiksmes zinātnē, kā arī profesionālo bakalaura grādu publiskajās tiesībās, apvienojot tehniskās un juridiskās zināšanas, kas būtiskas būvniecības un attīstības jomā."
Jauns.lv jau rakstīja, ka 2023. gada vasarā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) izskatīja iespējamos pārkāpumus Rīgas domes Satiksmes departamentā. Uz disciplinārlietas izmeklēšanas laiku no amata tika atstādināts Rīgas domes Satiksmes departamenta direktora pienākumu izpildītājs Jānis Vaivods un satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieks Andrejs Urtāns. Viņiem pārmeta vairāku miljonu eiro nesaimniecisku izlietošanu. Izskanēja vairākas summas, sākot no nedaudz pāri miljonam līdz septiņiem miljoniem eiro. Pārbaudot kādu anonīmu ziņojumu, esot secināts, ka Satiksmes departamentā nav izveidota atbilstoša uzskaites sistēma, kas ļautu pārliecināties par paveikto darbu apjomu un ieklātā asfalta daudzumu.
Neesot sniegta nekāda pamatojoša informācija šādu darbu apmaksai, kaut gan līgums paredzot veikt izpilduzmērījumu un videofiksāciju. Konstatēts, ka departamenta rīcībā nav šādas dokumentācijas, līdz ar to neesot iespēju pārliecināties par to, vai darbi nav mākslīgi sadārdzināti.
Pret Rīgas domes Satiksmes departamenta amatpersonām sāktā disciplinārlieta beigusies bez rezultāta un vēlāk gan Vaivods, gan Andrejs Urtāns amatā tika atjaunoti. Jātgādina, ka savulaik šis skandāls Satiksmes departamentā arī sašūpoja koalīciju Rīgas domē un iedzina ķīli starp "Jauno vienotību" un "Progresīvajiem". Par šo trīs gadu veco skandālu Ropažu domes paziņojumā par jauno Attīstības un būvniecības departamenta direktoru gan nekas nav atgādināts.
Ropažu novada pašvaldības Centrālās administrācijas reorganizācijas rezultātā izveidotais Attīstības un būvniecības departaments darbu sāks šī gada 1. aprīlī, savukārt jaunā departamenta direktors amatā stāsies 17. aprīlī.