FOTO: Tallinas ielas kvartālā piedzīvots vasaras mūzikas festivāls "Sinners Set"

Mūzikas festivāls "Sinners Set" 2026
Šodien 15:10
Tallinas ielas kvartālā 29. maijā no plkst. 17 notika vasaras mūzikas festivāls "Sinners Set", informēja pasākuma rīkotāju pārstāve Laima Miltiņa-Rode.
Uz festivāla piecām skatuvēm uzstājās vairāk nekā 30 mākslinieki un dīdžeji, piemēram, uz skatuvēm kāps grupa "Singapūras satīns", grupa "Eolika" un "Līvi", grupa "Muud", mūziķis Ralfs Eilands, grupa "Bukte" un festivāla organizators Miks Galvanovskis.
Galvanovskis uzsver, ka festivāls pulcē vienus no atpazīstamākajiem Latvijas māksliniekiem, kā arī jaunos mūziķus, kuriem skatuves pieredze vēl ir tikai ceļa sākumā, vai pat pirmo reizi.
Viņš klāstīja, ka festivāla galvenais mērķis ir popularizēt pašmāju māksliniekus un latviešu mūzikas klausīšanos, piedāvājot programmu, kuru spēs baudīt visas paaudzes.