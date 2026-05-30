Ziņojumi par iespējamiem droniem uz stundu paralizē Minhenes lidostas darbu
Minhenes lidostā sestdien aptuveni stundu apturēti lidojumi, jo bija saņemti ziņojumi par iespējamiem dronu lidojumiem, pavēstīja Vācijas lidosta.
Neilgi pēc plkst. 9 pacelšanās un nosēšanās tika apturēta, bet ap plkst. 10.05 trauksme tika atcelta, paziņoja lidostas pārstāvis.
Divi piloti bija ziņojuši par novērojumu, kas raisījis aizdomas. Tika uzsākta izmeklēšana, un tajā tika iesaistīts policijas helikopters.
Pēc tam, kad izmeklēšanā nekas netika konstatēts, gaisa satiksmes aizliegums tika atcelts un gaisa satiksme atsākta, sacīja lidostas pārstāvis.
Kopumā 26 lidmašīnas nevarēja nolaisties skrejceļu pagaidu slēgšanas dēļ, un tās tika novirzītas uz alternatīvām lidostām, skaidroja pārstāvis.
Paredzams, ka lidmašīnas, kuru lidojumi uz laiku bija apturēti, tagad izlidos pakāpeniski, ar kavēšanos. Lidojumu apturēšanas laikā lidosta palika atvērta, norādīja pārstāvis.
Arī tad, kad skrejceļi bija slēgti, pasažieri varēja piekļūt terminālim, reģistrēties, novietot automašīnas un iziet drošības kontroli kā parasti.