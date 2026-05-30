Sabiedrība
Šodien 15:32
Svētdiena gaidāma mākoņaina
Svētdiena gaidāma mākoņaina, bet gaiss iesils līdz +18 grādiem, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes.
Svētdien rietumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus. Dienā iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš.
Galvaspilsētā gaiss iesils līdz +18 grādiem. Diena būs mākoņaina. Dažbrīd varētu būt gaidāmi nokrišņi. Vējš pūtīs ar ātrumu līdz septiņiem metriem sekundē.
Gaidāmajā naktī debesīs pakāpeniski apmāksies no austrumiem. Vietām, galvenokārt valsts austrumos, gaidāms neliels lietus. Saglabāsies lēns vējš, un gaisa temperatūra pazemināsies līdz +5…+12 grādiem.
Arī Rīgā nakts gaitā debesis apmāksies, bet būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Turpinās pūst lēns vējš, bet termometra stabiņš svārstīsies ap +10 grādu atzīmi.