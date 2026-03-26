"Diversija" Pārdaugavā: žurka pamanās atstāt bez elektrības vairākus tūkstošus rīdzinieku
Žurkas dēļ trešdienas vakarā Pārdaugavā bez elektrības palikuši aptuveni 2200 „Sadales tīkla” klientu.
Žurkas izraisīta bojājuma dēļ trešdienas, 25. marta, vakarā Rīgā, Pārdaugavā, aptuveni 2200 AS „Sadales tīkls” klientiem uz nepilnu stundu tika pārtraukta elektroapgāde, liecina uzņēmuma publiskotā informācija.
Kā skaidro „Sadales tīklā”, elektroapgādes pārtraukums reģistrēts plkst. 22.20. Avārijas dēļ bez elektrības palika iedzīvotāji Uzvaras parka, kā arī Mārupes, Gardenes, Mazās Nometņu, Kokles, Akmeņu un Bāriņu ielu apkārtnē.
Uzņēmums informē, ka bojājumu izraisīja žurka, kas bija iekļuvusi elektroietaisē. Elektrotīkla bojājumu izdevās operatīvi novērst, un elektroapgāde visiem ietekmētajiem klientiem tika pilnībā atjaunota plkst. 22.59.
Neparastais atgadījums izraisījis rezonansi arī sociālajos tīklos, kur iedzīvotāji gan ironizē par mūsdienu trauslo tehnoloģiju laikmetu, gan pauž bažas par pašas žurkas likteni.
„Es nezinu, bet drusciņ smieklīgi jau skan, ka modernajā, digitālajā un mākslīgā intelekta gadsimtā, kur skaidru naudu „it kā” varot pilnībā aizstāt elektroniskie norēķini, vienkārša žurka tā hops un nograuž elektrību 2200 klientiem,” pārdomās dalās kāds vietnes „X” lietotājs.
Tikmēr citi komentētāji notikumam piegāja ar humoru, paužot „bažas” par pašu vaininieci. „Velna žurkulēns! Jācer, ka viņam nenotika nekas slikts,” raksta kāda lietotāja, kurai piebalso arī cits komentētājs: „A kas ar žurku? Zvēriņu vismaz izglābāt?”
Portāls Jauns.lv jau vēstījis, ka rīdzinieki bieži sūdzas par žurkām, kas manāmas galvaspilsētā. Eksperti skaidro, ka ziemas mēnešos un būvdarbu ietekmē žurkas pilsētvidē kļūst pamanāmākas, jo aktīvāk dodas meklēt barību, siltumu un patvērumu ēku un atkritumu konteineru tuvumā.
To izplatību nereti veicina arī pašu iedzīvotāju paradumi, piemēram, putnu un klaiņojošu dzīvnieku piebarošana. Lai ierobežotu grauzēju savairošanos, ir būtiski uzturēt kārtību atkritumu izmešanas zonās, noslēgt konteinerus un novērst spraugas ēkās, kur tie varētu iemitināties.