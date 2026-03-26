Daudzviet Latvijā gaidāms lietus
Ceturtdien, 26. martā, daudzviet Sēlijā un Vidzemes austrumos, kā arī vietām Latgalē gaidāms lietus, bet Kurzemē pūtīs brāzmains vējš, vēsta sinoptiķi.
Rīta pusē vissiltākais laiks - Rūjienā
Ceturtdien plkst. 5.00 gaisa temperatūra valstī bija no +2,5 grādiem Rucavā līdz +8,2 grādiem Rūjienā un +8,3 grādiem Jēkabpilī. Debesis lielākoties mākoņainas, vietām skaidrojas. Valsts centrālajā un austrumu daļā dažviet iespējams neliels lietus.
Pūš lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš. Stiprākās vēja brāzmas trešdien bija 22,2 metri sekundē Ventspils ostā. Gaisa kvalitāte laba līdz viduvēja.
Rīgā lielākoties mākoņains rīts, pūš dienvidu, dienvidrietumu vējš ar ātrumu trīs četri metri sekundē, brāzmās līdz desmit metriem sekundē. Gaisa temperatūra aptuveni +5 grādi.
Dienas laikā daudzviet līs
Dienas laikā daudzviet Sēlijā un Vidzemes austrumos, kā arī vietām Latgalē gaidāms lietus, savukārt Kurzemē pūtīs brāzmains vējš. Daļā valsts starp mākoņiem uzspīdēs saule. Maksimālā gaisa temperatūra būs no +5 grādiem vietām piekrastē līdz +12 grādiem Latgales dienvidaustrumos. Pūtīs lēns līdz mēreni stiprs dienvidu, dienvidrietumu vējš, Kurzemē tā ātrums brāzmās sasniegs 12-17 metrus sekundē.
Rīgā daļēji mākoņains laiks, bez nokrišņiem. Pūšot mērenam dienvidu, dienvidrietumu vējam, gaiss iesils līdz +10 grādiem. Pār Austrumlatviju stiepjas nekustīga atmosfēras fronte. Gaisa spiediens jūras līmenī no 997 hektopaskāliem Ziemeļkurzemē līdz 1002 hektopaskāliem Latgales dienvidaustrumos.
Maksimālā gaisa temperatūra trešdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no +12 grādiem Liepājas ostā līdz +17 grādiem Kolkā. Dagdā, Daugavpilī un Rēzeknē tika pārspēts 25. marta siltuma rekords. Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 25. martā bija +25..+26 grādi Portugālē un Spānijā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz ceturtdienu -19 grādi Alpu kalnos un -22 grādi Islandē.