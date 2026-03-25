Sākusies pieteikšanās skolēnu vasaras darbam Augšdaugavas novadā
Līdz 5. aprīlim var reģistrēties Augšdaugavas novada skolēnu nodarbinātības programmai, portālu Jauns.lv informē Augšdaugavas novada pašvaldība.
Pieteikties var, aizpildot elektronisku pieteikšanās anketu: https://reg.augsdaugavasnovads.lv/. Citi pietiekšanās veidi netiks izskatīti.
Informāciju par nepilngadīgu skolēnu aizpilda vecāki vai aizbildņi. Visai informācijai ir jābūt korektai un precīzai.
Lūgums pievērst uzmanību tam, ka anketas tiks izvērtētas atbilstoši nolikumā (šeit nolikumu ielikt) norādītājām prioritātēm:
1. prioritāte – Skolēni, kas deklarēti Augšdaugavas novadā (deklarētai dzīvesvietai Augšdaugavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā jābūt reģistrētai ne vēlāk kā līdz 01.09.2025.) un mācās Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības iestādēs, ir Sociālā dienesta klienti vai nāk no daudzbērnu ģimenēm;
2. prioritāte – Skolēni, kas deklarēti Augšdaugavas novadā (deklarētai dzīvesvietai Augšdaugavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā jābūt reģistrētai ne vēlāk kā līdz 01.09.2025.) un mācās Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības iestādēs;
3. prioritāte – Skolēni, kas deklarēti Augšdaugavas novadā (deklarētai dzīvesvietai Augšdaugavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā jābūt reģistrētai ne vēlāk kā līdz 01.09.2025.), bet mācās citu pašvaldību izglītības iestādēs un ir Sociālā dienesta klienti;
4. prioritāte - Skolēni, kas deklarēti citās pašvaldībās, bet mācās Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības iestādēs;
5. prioritāte – Skolēni, kas deklarēti Augšdaugavas novadā (deklarētai dzīvesvietai Augšdaugavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā jābūt reģistrētai ne vēlāk kā līdz 01.09.2025.), bet mācās citu pašvaldību izglītības iestādēs.