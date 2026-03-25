Pēc jautājumiem par dārgiem IT iepirkumiem IZM sola drīzu pārbaudes noslēgumu
Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) dienesta pārbaudi par informācijas tehnoloģiju (IT) jomas iepirkumiem plāno pabeigt līdz trešdienai, 1. aprīlim, liecina ministrijas atbilde Saeimas Pieprasījumu komisijai.
Tāpat izglītības un zinātne ministre Dace Melbārde (JV) 10. martā ierosināja dienesta pārbaudi saistībā ar programmas "JAMA" iegādi ministrijas vajadzībām. Pārbaude šobrīd turpinās, un plānots to pabeigt līdz 2026. gada 14. aprīlim.
Pie izglītības un zinātnes ministres ar pieprasījumu vērsās opozīcijas partija "Apvienotais saraksts" (AS).
Ņemot vērā AS pieprasītās informācijas apjomu, IZM trešdien Saeimas Pieprasījumu komisijas sēdē lūdza ilgāku laiku, lai sagatavotu atbildes, tāpēc deputāti pieprasījumu atlika līdz 15. aprīlim.
Kā norādīja AS, pieprasījums sagatavots pēc tam, kad februārī publiskajā telpā izskanēja informācija par IT aprīkojuma iegādi ar, iespējams, nepamatoti augstām cenām.
Deputāti minēja gadījumu, kurā atsevišķi datoru komplektācijas elementi, piemēram, datorpeles vads, varētu būt iepirkti par aptuveni 84 eiro, kas, pēc deputātu teiktā, veidojot vairākus simtus tūkstošu eiro lielas izmaksas. Deputāti norādīja, ka šādi piemēri liecina par iespējamu nesamērību iepirkumos un publisko līdzekļu neefektīvu izlietošanu.
Pieprasījumā Melbārdei tika lūgts detalizēti informēt par visām ministrijā ierosinātajām dienesta pārbaudēm kopš 2025. gada sākuma, to secinājumiem un iespējami konstatētiem pārkāpumiem, kā arī norādīt, vai sāktas disciplinārlietas. Tāpat prasīta pilna informācija par visiem IT iepirkumiem un cenu aptaujām no 2023. gada līdz 2026. gada martam, tai skaitā iepirkumu identifikācijas numuri, pretendenti, līguma summas un izmantotais finansējums.
Aģentūra LETA jau ziņoja, ka IZM sākusi dienesta pārbaudi par IT iepirkumiem. Pārbaude attiecas uz 2025. gada janvārī veiktu pirkuma pieprasījumu datortehnikai, kas izveidots ES fondu projekta ietvaros. Līdzšinējās pārbaudēs pārkāpumi nav konstatēti, taču jaunā pārbaude ierosināta pēc publiski izskanējušiem apgalvojumiem par iespējami nesamērīgām izmaksām.
Melbārde norādījusi, ka IT pārvaldībā ir būtiski izaicinājumi un jau iepriekš sāktas vairākas iekšējās pārbaudes. Neviena amatpersona pagaidām nav atstādināta, bet atbildība tiks vērtēta pēc izvērtējuma noslēguma.
Kritika saistīta ar 2024. gada nogalē īstenotu datortehnikas iepirkumu vairāk nekā 20 miljonu eiro apmērā, kurā no konkursa izslēgts zemākās cenas piedāvātājs un vēlāk iegādāti dārgāki datori. Publiski pievērsta uzmanība arī aptuveni 84 eiro cenu starpībai līdzīgas konfigurācijas datoriem datorpeles komplektācijas dēļ. Kritiķu ieskatā atteikšanās no lētākā piedāvājuma varētu būt palielinājusi izmaksas par vairākiem miljoniem eiro.