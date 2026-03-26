Filmē sevi pie stūres un publicē internetā: policija skaidro sekas influenceru rīcībai
Sociālie tīkli ir kļuvuši par nozīmīgu platformu, kur daudzi cilvēki dalās ar saviem ikdienas notikumiem un piedzīvojumiem. Tomēr arvien biežāk var novērot tendenci, kas rada nopietnas bažas par ceļu satiksmes drošību. Dažādi tā saucamie influenceri filmē sevi pie stūres, runājot vai stāstot kaut ko saviem sekotājiem, un šķiet, ka viņi pilnībā ignorē drošības pasākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu drošu braukšanu.
Šāda uzvedība nav tikai neatbildīga attieksme pret ceļu satiksmes drošību, bet arī rada nopietnu risku, ne tikai vadītājam, bet arī citiem satiksmes dalībniekiem. Filmēšana pie stūres, izmantojot mobilo telefonu bez brīvroku sistēmas, novērš uzmanību no ceļa, kas var novest pie avārijām un citiem nopietniem negadījumiem.
Līdzīgi novērojumi ir arī saistībā ar drošības jostu nevalkāšanu. Arvien biežāk cilvēki sociālajos tīklos publicē video, kuros redzams, kā viņi brauc bez drošības jostām. Šāda uzvedība ne tikai apdraud pašu veselību, bet arī liecina par nevērību pret ceļu satiksmes noteikumiem.
Jauns.lv sazinājās ar Valsts policiju, lai noskaidrotu, kādas sekas var būt šādai uzvedībai. Policijas pārstāvis norādīja, ka transportlīdzekļa vadīšana, vienlaikus izmantojot mobilo telefonu, kā arī jebkāda cita uzmanības novēršana no ceļa, būtiski apdraud ceļu satiksmes drošību un var tikt uzskatīta par administratīvo pārkāpumu.
"Šāda rīcība var tikt kvalificēta kā pārkāpums, par kuru paredzēta administratīvā atbildība," skaidro Valsts policija, uzsverot, ka drošības jostu lietošana transportlīdzeklī ir obligāta prasība gan vadītājam, gan pasažieriem. Drošības jostu nelietošana tiek uzskatīta par administratīvu pārkāpumu, kas var novest pie soda piemērošanas.
Valsts policija arī atgādina, ka, ja sociālajos tīklos tiek publicēti materiāli, kuros ir skaidri saskatāms ceļu satiksmes noteikumu pārkāpums, piemēram, video vai foto, kas parāda vadītāja rīcību, iespējams uzsākt administratīvā pārkāpuma procesu. "Ja policijas rīcībā nonāk materiāli, kuros ir skaidri saskatāms pārkāpums, iespējams uzsākt administratīvā pārkāpuma procesu, izvērtējot visus lietas apstākļus," uzsvēra policijas pārstāvis. Nav nepieciešams, lai pārkāpums tiktu konstatēts klātienē, jo video un foto pierādījumi var kalpot kā pamats procesa uzsākšanai.
Kā norāda Valsts policija, katrs gadījums tiek vērtēts individuāli, ņemot vērā pierādījumu pietiekamību un ticamību. Tas nozīmē, ka atkarībā no konkrētajiem apstākļiem var tikt piemērotas dažādas sankcijas.
Policija aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un ievērot ceļu satiksmes noteikumus, uzsverot, ka bīstamas uzvedības demonstrēšana sociālajos tīklos ne tikai apdraud pašu un citus satiksmes dalībniekus, bet arī veicina šādas rīcības normalizēšanu sabiedrībā. Sabiedrība ir jāaicina uz pārdomātu un atbildīgu uzvedību, lai mēs visi kopā veidotu drošāku ceļu satiksmi.
Tikmēr, turpinot sekot līdzi sociālo tīklu saturam, ir svarīgi atcerēties, ka katram no mums ir atbildība ne tikai par savu drošību, bet arī par citiem ceļu satiksmes dalībniekiem. Sīkumi var izrādīties dzīvot bīstamā, un sociālie mediji nekādā gadījumā nedrīkst kļūt par vietu, kur tiek normalizēta nevērība pret ceļu satiksmes drošību.