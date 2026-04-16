"Ja ministre grib no manis tikt vaļā, tad viņiem jānomaina direktore!" Hermanis komentē JRT valdes locekļa amata konkursu
Sociālajos tīklos Alvis Hermanis dalījies ar savu viedokli par neseno Kultūras ministrijas izsludināto konkursu uz Jaunā Rīgas teātra (JRT) valdes locekļa amatu, kas šobrīd ir Gundegai Palmai. Kā norāda Hermanis, viņš kopā ar Palmu ir bijuši nešķirama darba komanda, kas veidojusi teātri tādā formā, kāds tas ir šodien.
"Vēlos darīt zināmu visiem JRT skatītājiem, ka mēs ar Gundegu Palmu esam bijuši nešķirams pāris, kuru vadībā JRT kļuvis par to, kas tas ir," raksta Hermanis. Viņš uzsver, ka arī turpmāk plāno strādāt kopā ar Palmu, un pat ja viņš tiks ievēlēts parlamentā rudenī, viņš plāno apvienot šo darbu ar pienākumiem teātrī.
Hermanis arī piebilda, ka, ja ministre vēlas no viņa atbrīvoties, tas būtu iespējams tikai tad, ja tiek nomainīta JRT direktore. "Ja ministre grib no manis tikt vaļā, tad viņiem jānomaina direktore – tas ir vienīgais veids," norādīja Hermanis.
Kultūras ministrija nesen izsludinājusi konkursu uz JRT valdes locekļa amatu, jo Gundegai Palmai septembrī beidzas pilnvaru termiņš. Starp pretendentiem tiek prasīta nevainojama reputācija, vismaz trīs gadu darba pieredze vadošā amatā un izpratne par kultūras nozari, īpaši teātra jomu. Konkursa uzvarētājam būs jāizstrādā attīstības plāns JRT turpmākajiem pieciem gadiem. Pieteikumus konkursam iespējams iesniegt līdz 8. maijam.