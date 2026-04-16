Zagt nav romantiski! Ziedu automātu īpašnieks pastāsta, kas notiek ar tiem, kuri izvēlas pušķus nevis pirkt, bet nozagt
Ziedu tirdzniecības automāti vēl pavisam nesen šķita kā neierasts jaunums, taču šodien tie jau kļuvuši par daļu no pilsētvides. Uzņēmums “Floway”, kas pirmais Baltijā sāka ziedu tirdzniecību speciāli pielāgotos automātos, šobrīd izveidojis plašu tīklu Rīgā un Pierīgā. Taču līdzās ērtam un modernam pakalpojumam nācies saskarties arī ar nepatīkamu realitāti — ziedu automāti pēdējos mēnešos kļuvuši par zagļu mērķi.
Uzņēmuma “Floway” valdes priekšsēdētājs Kārlis Ozoliņš intervijā Jauns.lv atklāj, ka šobrīd uzņēmumam ir 13 ziedu automāti un viena studija. Tie izvietoti Rīgā un Pierīgā — no Mārupes novada līdz Ādažiem. Pirmais ziedu automāts Rīgas centrā tika uzstādīts 2024. gada 20. jūnijā. Kā stāsta Ozoliņš, sākotnēji iecere bijusi veidot nelielu automatizētu papildu biznesu, taču laika gaitā ideja strauji attīstījusies, un šobrīd uzņēmumam jau ir 13 ziedu automāti.
“Ziedu automātu darbība ir rūpīgi organizēts process. Mēs paši nodrošinām arī to regulāru apkalpošanu, lai klientiem vienmēr būtu pieejami svaigi un skaisti ziedi. Visa produkcija tiek centralizēti sagatavota mūsu ziedu studijā “Via Jūrmala Outlet”, kur floristikas komanda rūpīgi veido pušķus un komplektē pasūtījumus. Pēc tam ziedi ar speciāli pielāgotu transportu tiek nogādāti uz ziedu automātiem,” stāsta Ozoliņš.
Tomēr līdz ar izaugsmi uzņēmums saskāries arī ar nopietnu izaicinājumu — atsevišķi ziedu automāti pēdējo mēnešu laikā piedzīvojuši ne tikai zādzības, bet arī vandālismu. Tiek izsisti stikli, bojāti automāti un sabojāta arī daļa ziedu, kas pēc tam vairs nav derīgi. Kā uzsver uzņēmuma vadītājs, šādi gadījumi rada vilšanos par cilvēku attieksmi pret svešu īpašumu.
Kā atklāja Kārlis, līdz šā gada februārim ziedu automāti ar zādzībām nebija saskārušies. “Ja godīgi, līdz šī gada februārim tādu gadījumu nebija,” viņš saka.
Pirmais incidents noticis februāra sākumā tirdzniecības centrā “Origo”. Tur vainīgais tika ātri aizturēts, un lieta patlaban jau nonākusi prokuratūrā.
Pēc tam sekojuši vēl vairāki gadījumi. 14. februāra rītā ap pulksten pieciem no Tērbatas ielas ziedu automāta tika nozagti divi pušķi. Savukārt jau divas nedēļas vēlāk tajā pašā vietā vēl viens cilvēks nozaga vēl divus pušķus. Jaunākais gadījums noticis sestdienas naktī, atkal pie ziedu automāta Tērbatas ielā. Vēl viens incidents noticis arī Rīga Plaza.
Par visiem šiem gadījumiem uzņēmums ir informējis policiju. Kā uzsver Kārlis, ziedu automāti ir apdrošināti, turklāt tie atrodas videonovērošanas kameru zonā, tāpēc visas darbības ir fiksētas. Kopumā februārī reģistrēti trīs šādi gadījumi, bet aprīlī – divi.
Vaicāts, vai šie gadījumi varētu būt saistīti ar svētkiem un vai tajos saskatāmas kādas likumsakarības, Kārlis norāda, ka, viņaprāt, runa nav par svētku laiku, bet gan par atsevišķu cilvēku apzinātu rīcību. “Vai ar svētkiem saistīts, vai nē, es domāju, ka tas drīzāk ir dažu cilvēku dzīvesveids,” viņš saka.
Kārlis arī uzsver, ka ziedu automāti netiek vienkārši bojāti nejauši — stikli tiek mērķtiecīgi izsisti. Vienā no gadījumiem, kas noticis “Rīga Plaza”, ticis lauzts rokturis, taču pārējos gadījumos izmantoti speciāli instrumenti. “Videoierakstos to var labi redzēt — ar roku viņi stiklu neizsit. Arī pēdējā gadījumā, kad attēlu pietuvina, redzams, ka tiek izmantots instruments, nevis roka,” skaidro Kārlis.
Vienlaikus Kārlis uzsver, ka pēc šādām zādzībām pušķi bieži vien vairs nav izmantojami. Bojājumi rodas ne tikai zādzības brīdī, bet arī pašu zagļu rīcības dēļ.
Ziedu automātos pušķi tiek uzglabāti ūdens rezervuāros — to apakšdaļā atrodas vāzes ar ūdeni. Runājot par februārī notikušo gadījumu, Kārlis norādīja, ka tobrīd ārā valdīja 8 līdz 10 grādu sals. Zagļiem ejot prom ar pušķiem, tie tika apgriezti otrādi, tādēļ ūdens izlija uz ziediem. Šādā aukstumā pietiek ar dažām minūtēm, lai pušķi vairs nebūtu lietojami.
Tāpat problēmas rada arī izsistie stikli. Kad automāta logs tiek bojāts, uz pušķiem sabirst stikla gabali. Kā skaidro Kārlis, tie ir speciāli rūdīti stikli, kas, saplīstot, nesadalās lielās lauskās, bet gan daudzos mazos gabaliņos, līdzīgi kā automašīnu stikli. Arī šādu bojājumu dēļ pušķi vairs nav derīgi.
Runājot par iespējām pasargāt ziedu automātus no zādzībām, Kārlis norāda, ka uzņēmums apsver domu uzstādīt vēl papildu videonovērošanas kameras. Tomēr, viņaprāt, daudz kas ir atkarīgs arī no sabiedrības attieksmes un līdzcilvēku gatavības nepalikt vienaldzīgiem šādās situācijās.
Viņš uzsver, ka svarīgi būtu ne tikai domāt par to, kā šādus gadījumus novērst, bet arī mudināt cilvēkus ziņot, ja tiek pamanīts, ka kāds mēģina automātu apzagt vai sabojāt.
Kārlis arī piebilst, ka mūsdienās šādus noziegumus agrāk vai vēlāk izdodas atklāt — to palīdz izdarīt gan videonovērošanas kameras, gan mobilo sakaru dati, gan citi izmeklēšanas rīki. “Galu galā tā ir tikai savas nākotnes sabojāšana,” viņš uzsver.
Runājot par to, kas ar nozagtajiem ziediem notiek tālāk, Kārlis atzīst, ka var tikai minēt, kāds ir to tālākais liktenis. Viņaprāt, daudz kas atkarīgs no pašu zagļu vai arī saņēmēju vērtībām — vai viņi apzinās, ka pušķi ir nozagti, un kā uz to raugās.
Viņš uzsver, ka šādi pušķi nav lēti, taču līdzīga līmeņa ziedu salonos tie varētu maksāt tikpat vai pat vēl vairāk. Tāpēc, pēc viņa domām, ja cilvēks šādu pušķi nevar atļauties, tas tik un tā neattaisno zādzību un sveša īpašuma bojāšanu.
Kārlis arī norāda, ka šādos gadījumos tiek bojātas lietas, kas patiesībā radītas ar mērķi sniegt sabiedrībai ko pozitīvu un ērtu. “Vai mēs ejam uz priekšu, vai tomēr atpakaļ?” viņš retoriski vaicā.
Vienlaikus viņš uzsver, ka kopumā sabiedrības attieksme ir atbalstoša un novērtējoša. Lai gan uzņēmumam ir jau vairāk nekā desmit šādu viedo automātu un šādi incidenti ir salīdzinoši reti, diemžēl atrodas daži cilvēki, kuri izvēlas bojāt un zagt, nevis ziedus iegādāties godīgā veidā.