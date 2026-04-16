Pīta Deividsona komentārs par pornogrāfijas skatīšanos meitas klātbūtnē saceļ brēku tīmeklī
Komiķis Pīts Deividsons aizvadītajā nedēļā atgriezās uz skatuves pirmo reizi pēc meitas ienākšanas viņa ģimenē. Savā stāvizrādē jokdaris runāja arī par to, kā bērns ietekmējis viņa dzīvi. Daži izteikumi gan sabiedrībai likuši neizpratnē ieplest acis.
2025. gada decembrī Pīts Deividsons un viņa draudzene Elsija Hjūita sagaidīja pasaulē savu pirmo kopīgo bērnu – meitu Skotiju Rouzu. Atgriežoties uz skatuves, komiķis tagad priekšnesumos sāk izmantot arī savu kā jaunā tēva pieredzi. Tomēr bijušā “Saturday Night Live” dalībnieka komentāri par pornogrāfijas skatīšanos ar līdzās esošu meitu, sabiedrībā raisījuši sašutumi. Daudzi šādus izteikumus nodēvējuši par “dīvainiem”.
Pēc vairāku mēnešu pārtraukuma, šā gada 11. aprīlī, Deividsons atgriezās uz skatuves Lasvegasā ar jaunu stāvizrādi. Šovs, protams, bija piepildīts ar viņam raksturīgo, nefiltrēto humoru. Kādā brīdī viņš nāca klajā ar atziņu, ka esot “dīvaini auklēt mazu meitenīti”.
32 gadus vecais komiķis savā izrādē bija vaļsirdīgs un runāja par to, kā kļūšana par “meitas tēvu” ir ietekmējusi ieradumus, tostarp viņa attiecības ar pieaugušiem domāto saturu. Uzstāšanās laikā Deividsons atzina, ka tagad “ir grūti skatīties pornogrāfiju... viņas klātbūtnē”. Un pēc tam jokojot sacīja: “Es joprojām to daru. Es to izturēju.”
Šis joks raisīja dažu smieklus skatītāju zālē, taču daudziem nešķita izdevies un ātri kļuva par plaši apspriestu sensāciju sociālajos tīklos. Lielākā daļa lietotāju platformā “X” šo izteikumu nodēvējuši par “dīvainu” un kritizējuši joku kā nepiemērotu.
“Šādi izteikties ir dīvaini. Kāpēc tu domā par savu meitu?” viens rakstīja. Otrs piebilda: “Kāpēc lai tu saistītu pornogrāfiju ar savu meitu? Tie ir divi dažādi jēdzieni.” Trešais komentēja: “Es nesaprotu šo daļu. Viņš saka ‘ir grūti skatīties to... viņas klātbūtnē’, kuras viņas? Sievas vai meitas klātbūtnē, un, ja meitas, kāpēc, pie velna, lai viņš skatītos pornogrāfiju ar meitu uz rokām vai būdams istabā kopā ar viņu?!”
Savukārt ceturtais kritizēja: “Vīrieši, kas izmanto savas meitas kā platformu, lai beidzot sāktu skatīties uz sievietēm un meitenēm kā uz cilvēkiem, vienmēr būs dīvaini… Tāpat kā saistīt savu meitu ar katru pieredzi, kas tev ir ar sievietēm, ir tikpat dīvaini.”
“Pīt, ko, pie velna, tu runā, cilvēk?” kāds fans uzrakstīja tieši, bet cits ieminējās: “Šis ir viens no tiem citātiem, kas jāatceras, jo tas izklausās absurdi. Absolūti nepieņemami.”
Jāatgādina, ka Deividsons ir komiķis, un tā bija daļa no stāvizrādes, nevis apliecinājums, kas jāuztver kā baltu patiesību. Tas bija joks, daļa no viņa karjeras, kuras mērķis ir likt cilvēkiem smieties. Tomēr kāds lietotājs platformā “X” rakstīja: “Pat kā komiķim tas ir dīvains izteikums.”
Deividsons ir pazīstams ar to, ka iekļauj personīgo dzīves pieredzes savos priekšnesumos. Viņš ir arī izteicies, ka tēva loma ir “ļoti jautra”.