Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis (LZP).
Politika
Šodien 09:29
Jēkabpils novada mēra Ragaiņa atalgojums domē pērn pieaudzis par aptuveni 4%
Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja Raivja Ragaiņa (LZP) atalgojums domē pērn, salīdzinot ar 2024. gadu, pieaudzis par aptuveni 4%, liecina Valsts ieņēmumu dienesta publiskotie dati.
Pagājušajā gadā par darbu domē politiķis saņēma 54 341 eiro, kas ir par 3,71% vairāk nekā 52 396 eiro 2024. gadā.
Gada laikā Ragainim izdevās ievērojami samazināt savas parādsaistības. 2024. gadā tās deklarētas 6147 eiro apmērā, bet deklarācijā par 2025. gadu tās norādītas 3543 eiro apmērā.
Ragaiņa īpašumā ir 1986. gada izlaiduma "Audi 90", dzīvoklis Jēkabpilī un zeme Jēkabpils novada Variešu pagastā. Tāpat šajā pagastā viņa lietošanā ir vairāki īpašumi ar ēkām.