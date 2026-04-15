Ģimene atspēko krievu mediju melus par maestro Raimonda Paula veselības stāvokli
Šodien krievu masu saziņas līdzekļos parādījās satraucoša vēsts - maestro Raimonds Pauls it kā nogādāts slimnīcā. Portāls Jauns.lv sazinājās ar komponista ģimeni un noskaidroja, ka ar Paulu viss ir kārtībā un viņš ir mājās.
Krievijas propagandisti izplatījuši melus par Paula nonākšanu slimnīcā. Rakstā apgalvots, ka precīza diagnoze, ar kuru komponists nonācis medicīnas iestādē, pagaidām nav zināma.
Pats mākslinieks it kā esot izteicies par savu slimību lakoniski.
Saskaņā ar vienu no avotiem, kas esot tuvs mūziķa lokam, 90 gadus vecais Pauls hospitalizēts plānoto izmeklējumu veikšanai. Tas, iespējams, nepieciešams saistībā ar viņam iepriekš veikto sirds operāciju, tika apgalvots rakstā.
Portāls Jauns.lv sazinājās ar Paula ģimeni un noskaidroja, ka krievu mediji izplatījuši melus un maestro slimnīcā nav nogādāts.
