"Valsts sods" - Latvijas iedzīvotāja ieraksts par sievas pensiju izraisa plašu reakciju soctīklos
Latvijas iedzīvotāja stāsts par viņa sievas pensiju izraisījis plašu reakciju sociālajos tīklos. Vieni ieraudzīja sistēmisku netaisnīgumu pret māmiņām, citi — personīgās izvēles sekas.
Rezonansi Latvijas sociālajos tīklos izraisīja vīrieša ar vārdu Juris ieraksts, kurā viņš stāstīja par negaidīti zemo savas sievas pensiju pēc desmitgadēm ilgas ģimenes dzīves un bērnu audzināšanas.
Viņš norādīja, ka viņi ar sievu ir kopā dzīvojuši 40 gadus, izaudzinājuši divas meitas – zinātņu doktori un maģistru, bet tagad sastapušies ar skarbo realitāti:
"Izrādījās, ka mana sieva ar 27 gadu stāžu 65 gadu vecumā saņems pensiju aptuveni 240 eiro."
"240 eiro mēnesī. Tas ir "paldies" no valsts par visu dzīvi ieguldīto darbu? Par nākamās paaudzes radīšanu un audzināšanu, kas neizbēga no šīs valsts?" sašutis ir Latvijas pilsonis.
Vīrietis uzsver, ka viņa paša pensija būs ievērojami augstāka, pateicoties 41 gada stāžam, un viņš saskata šajā situācijā sistēmisku problēmu: "Tas izceļ klaju netaisnīgumu: mūsu valsts sistēma faktiski soda sievietes, kas veltījušas laiku bērniem. Gadiem ilgi esmu teicis meitām: "Veidojiet ģimenes, dzemdējiet bērnus!" Šodien man ir kauns par šiem vārdiem."
Īpaši viņu sašutina atšķirība starp politiķu retoriku un realitāti: "Kamēr politiķi runā par demogrāfiju, realitāte ir nežēlīga: audzini bērnus – un vecumā dzīvo nabadzībā." Vēlāk viņš precizēja, ka saprot: tas bija viņu ģimenes izvēle, taču problēma ir dziļāka:
Problēma ir stāža aprēķinā – vīriešiem un sievietēm tas tiek vērtēts vienādi, neskatoties uz to, ka sievietes iegulda milzīgu daļu dzīves bērnu audzināšanā.
Viņaprāt, valsts sūta bīstamu signālu: "Sistēma faktiski saka: ja sieviete dzemdē un audzina bērnus, viņa riskē ar nabadzību vecumā."
Juris piedāvā konkrētus risinājumus — ņemt vērā bērnu audzināšanu kā pilnvērtīgu darbu, veikt valsts iemaksas pensiju kapitālā vecākiem un samazināt stāža prasības ģimenēm ar bērniem.
Šis stāsts izraisīja plašu diskusiju — viedokļi sadalījās. Daži lietotāji norādīja, ka problēma varētu būt saistīta ar objektīviem sistēmas parametriem: "27 gadi stāža – tas nav tik daudz. Likums prasa vismaz 20 gadus, lai vispār saņemtu pensiju."
Citi uzsvēra, ka daudzi nenovērtē iespēju pārvērtēt pensijas aprēķinus: "Es palīdzēju savai mātei savākt dokumentus — un viņas pensija pieauga no 370 līdz vairāk nekā 750 eiro." Tāpat tika atgādināts, ka bērnu aprūpes periodi tiek ņemti vērā: "Bērna aprūpes periods tiek iekļauts apdrošināšanas stāžā, ja tika saņemts pabalsts."
Daži komentētāji skeptiski izturējās pret autora argumentiem, norādot uz nesakritībām: "Ar diviem bērniem daļa stāža tiek pieskaitīta automātiski — tad faktiski viņa strādājusi apmēram 22–24 gadus."
Citi uzsvēra, ka daudz kas ir atkarīgs no ģimenes dzīves izvēles: "Ja vīrs visu šos gadus uzturēja sievu, loģiski, ka arī pensijā viņš viņu nodrošinās."
Tomēr ievērojama daļa lietotāju atbalstīja Juri, saskatot tajā sistēmisku problēmu: "Tas ir reāls iemesls, kāpēc tauta iznīkst — ja sieviete nav aizsargāta, nav jēgas dzemdēt daudz bērnu." Un tika minēti arī personīgi piemēri: "Manai mātei ir deviņi bērni — un daļu gadu vispār neieskaitīja stāžā." Tāpat izskanēja salīdzinājums ar citām valstīm: "Kaimiņvalstī Igaunijā šis jautājums ir daudz labāk pārdomāts."
Pats autors secina šādi: "Tas jau nav tikai mūsu stāsts. Tas ir nākotnes jautājums — ja valsts vēlas šo nākotni, tai jābūt taisnīgai pret tiem, kas to rada."