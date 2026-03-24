Renovēs Vienības namu Daugavpilī, tas izmaksās gandrīz 2,2 miljonus eiro
Tuvākajā laikā Daugavpilī sāksies Vienības nama atjaunošanas darbi projektā "Vienības nams: Latgales kultūras mantojums un kopienas spēks", kura kopējās izmaksas ir 2 175 000 eiro, paziņoja pilsētas pašvaldībā.
2025. gada novembrī pašvaldība parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta īstenošanu. Tā galvenais mērķis ir saglabāt un attīstīt valsts nozīmes kultūras pieminekli, vienlaikus padarot to pieejamāku un funkcionālāku iedzīvotājiem.
Projekta gaitā paredzēta ēkas atjaunošana un pārbūve, pielāgojot to jaunu pakalpojumu sniegšanai un paplašinot kultūras mantojuma saturu. Galvenās aktivitātes ietver jumta seguma nomaiņu, ventilācijas sistēmas izbūvi, inženierkomunikāciju atjaunošanu, vides pieejamības uzlabošanu personām ar kustību traucējumiem, kā arī koplietošanas telpu modernizāciju, paaugstinot ēkas drošību un funkcionalitāti.
Šomēnes pašvaldība parakstīja līgumu ar SIA "Vanpro" par projekta pirmās kārtas būvdarbu īstenošanu, kas paredz Vienības nama ēkas pielāgošanu jauna pakalpojuma sniegšanai. Šajā posmā paredzēta modernas "black-box" un multifunkcionālās zāles izveide, kāpņu telpas atjaunošana, lifta izbūve, kā arī ārējās fasādes remontdarbi. Būvdarbus paredzēts sākt tuvākajās dienās. Līguma kopējā summa ir 484 290 eiro, darbu izpildes termiņš - 18 mēneši.
Būvuzraudzību nodrošinās SIA "INRI", savukārt autoruzraudzību veiks SIA "Arhitekta L. Šmita darbnīca" un SIA "Elko arhitektūra".
Projekta otrā būvdarbu kārta vēl ir projektēšanas stadijā. Tā ietvers jumta seguma nomaiņu, ventilācijas sistēmas izbūvi, vides pieejamības uzlabošanu personām ar kustību traucējumiem, kā arī pagalma iekšējās fasādes renovāciju. Iepirkumu šīs kārtas būvdarbiem plānots izsludināt 2026. gada otrajā pusē.
Pašvaldībā norāda, ka projekta īstenošana ir ieguldījums arhitektūras pieminekļa saglabāšanā un sabiedrības ilgtermiņa attīstībā. Pašvaldības ieskatā tas veicinās iedzīvotāju līdzdalību, paplašinās kultūras piedāvājumu un radīs jaunas sadarbības iespējas.
Kopējās projekta izmaksas ir 2 175 000 eiro, no kuriem 1 848 750 eiro jeb 85% sedz Eiropas Reģionālās attīstības fonds, bet 326 250 eiro jeb 15% nodrošina Daugavpils pašvaldības līdzfinansējums. Projekta īstenošanu plānots pabeigt līdz 2027. gada decembrim.