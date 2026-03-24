Bēg no policijas, bet nespēj savaldīt motociklu - Liepājā apturēts 15 gadus vecs pusaudzis. VIDEO
Svētdien, 22. martā Liepājā, Karostā Valsts policijas amatpersonas apturēta 15 gadus vecu motocikla vadītāju, kurš, pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus un vairākkārtējas prasības apturēt transportlīdzekli, bēga no policijas.
Pret jaunieti uzsākti septiņi administratīvo pārkāpumu procesi un viens kriminālprocess. Krimināllietas materiāli paātrinātā kārtībā ir nodoti prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.
Svētdien, 22. martā ap pulksten 19.30 Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Dienvidkurzemes iecirkņa Reaģēšanas nodaļas amatpersonas saņēma informāciju, ka Liepājā, Lībiešu ielā, Beberliņu mežā motociklu vadītāji pārkāpj satiksmes noteikumus.
Valsts policijas amatpersonas, apsekojot Beberliņu mežu, ievēroja motocikla vadītāju, kurš pārvietojās bez ieslēgtām apgaismes ierīcēm, kā arī motocikls nebija reģistrēts noteiktajā kārtībā – tam nebija valsts reģistrācijas numura zīmes. Likumsargi motocikla vadītājam vairākkārtēji deva rīkojumu apturēt transportlīdzekli, bet viņš turpināja kustību, pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu. Motocikla vadītājs turpināja kustību uz Atmodas bulvāri, kur, neizvēloties drošu braukšanas ātrumu, nesavaldīja motociklu, nobrauca no ceļa braucamās daļas un krita. Persona tika aizturēta un konstatēts, ka motociklu vadīja 15 gadus vecs jaunietis un, ņemot vērā, ka viņš ir nepilngadīgs, tika sazvanīta viņa mamma, kura ieradās notikuma vietā.
Motocikla vadītājs neatradās alkoholisko dzērienu ietekmē.
Pret jaunieti uzsākti vairāki administratīvo pārkāpumu procesi – par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu, par braukšanu ar transportlīdzekli, kuram nav nevienas no noteiktajām numura zīmēm, par braukšanu bez iedegtām noteiktām ārējām apgaismes ierīcēm diennakts tumšajā laikā, par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, par kuru nav veikta tā īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana, par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, kuram noteiktajā termiņā nav veikta valsts tehniskā apskate, par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, kurš nav reģistrēts un par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību.
Tāpat pret jaunieti uzsākts kriminālprocess par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu, kas izpaudusies kā agresīva braukšana pēc kompetentas institūcijas amatpersonas atkārtotas vai vairākkārtējas prasības apturēt transportlīdzekli. Saskaņā ar Krimināllikumu, par šādu noziedzīgu nodarījumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku līdz pieciem gadiem.
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Dienvidkurzemes iecirkņa Reaģēšanas nodaļas amatpersonas ir pabeigušas izmeklēšanu uzsāktajā kriminālprocesā un to paātrinātā kārtībā jau nodevušas prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.