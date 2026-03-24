"Tie cilvēki jau bija nolemti nāvei" - Madonas baisās avārijas video autors komentējis savu rīcību
Madonas pusē, Praulienas pagastā notikošo traģisko avāriju, kurā bojā gāja trīs cilvēki, nofilmēja kāds aculiecinieks. Video ātri izplatījās soctīklos, raisot pamatīgu saštumu sabiedrībā. Tagad cietušo filmētājs komentējis savu rīcību un to, kā video nonācis soctīklos.
Raidījumam 360TV Ziņas izdevies sazināties ar avārijas video autoru, kurš filmēja cietušos. Viņš visus pārmetumus noraida. "Kas tad sauca visus tos ātros, pažarniekus un visus? Tos jau es izsaucu."
Uz jautājumu, vai vispirms filmēja un tad zvanīja glābšanas dienestiem, vīrietis atbildēja: "Vispirms vai pēc tam, tie cilvēki jau bija nolemti nāvei."
Traģiskās avārijas filmētājs uzsver, ka video nosūtījis paziņām, taču nav tos publicējis soctīklos. "Kāds no paziņām ir varbūt aizlaidis tālāk, bet saka, ka es esmu vainīgs."
Jau vēstīts, ka pagājušās nedēļas nogalē Madonas pusē, Praulienas pagastā uz autoceļa Krāslava-Preiļi-Madona notika traģiska avārija, kurā sadūrās BMW un "Toyota" automašīnas. Bojā gāja visi trīs sadursmē iesaistītie cilvēki.
Par notikušo uzsākts kriminālprocess, kā arī tiks vērtēta aculiecinieku iesaiste vai tieši pretēji – bezdarbība notikuma vietā, vēsta TV3 raidījums "Degpunktā".
CSDD satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis norāda, ka bijis liels atļautā ātruma pārsniegums un vismaz viens no vadītājiem braucis ļoti neapdomīgi.
Eksperts skaidro, ka šis ceļš ir ļoti līkumots un nav savienojams ar to ātrumu, ar kādu visticamāk, brauca šajā avārijā iesaistītie.
Pēc pēdām, kas redzamas notikuma vietā, pagaidām var spriest, ka BMW šoferis nav savaldījis automašīnu un sākumā iztriecies cauri grāvim, spējis no tā izbraukt un iestūrējis pretējā joslā, kur satriecās ar "Toyotu".
Taču visa notikušā gaita tiks pētīta uzsāktajā kriminālprocesā, tostarp tiks noskaidrots, vai autovadītāji bija lietojuši apreibinošas vielas. Apkārtnē mētājās vairākas alkohola pudeles, arī gaisā bija jūtama alkohola smaka. Šobrīd jau noskaidrots, ka nevienam no šoferiem nebija transportlīdzekļa vadīšanas tiesību.
Runājot par aculiecinieka video, kas uzņemts uzreiz pēc avārijas, arī tā autora darbības tiks izvērtētas un nepieciešamības gadījumā tiks lemts par sodu.
"Cienītie autovadītāji un liecinieki. Ja jūs redzat kaut ko notikušu, vispirms ir jāsauc glābēji, momentāli ir jāinformē policija, jāinformē glābšanas dienests, jāizsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība. Un nav jāstaigā cauri negadījuma vietai, nav jāizmīda pēdas, nav jābāž kamera sejā cietušajiem, nav jāfilmē bojāgājušie, utt. Šādu rīcību var traktēt pat kā kriminālpārkāpumu," norāda Irbītis.