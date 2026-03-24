Siguldas novadā bez maksas varēs nodot nolietotās auto riepas
Siguldas novadā sākusies bezmaksas nolietoto riepu nodošanas akcija “Nomet riepu atbildīgi”, kas iedzīvotājiem līdz 30. aprīlim ļauj videi draudzīgi atbrīvoties no vieglo auto, velosipēdu un motociklu riepām.
No 23. marta līdz 30. aprīlim Siguldas pilsētas SIA “JUMIS” kopā ar “Latvijas Zaļo punktu” īsteno bezmaksas riepu nodošanas akciju “Nomet riepu atbildīgi”. Siguldas novada iedzīvotāji, uzrādot “S! karti”, var bez maksas atdot neierobežotu daudzumu vieglo auto riepu (bez diskiem), kā arī velosipēdu un motociklu riepas. Ja riepu ir vairāk par 10, nodošana jāsaskaņo iepriekš ar klientu apkalpošanas centru, zvanot 26112288 vai rakstot uz info@jumis.lv.
Kā informē Siguldas novada pašvaldībā, riepas varēs nodot divos Siguldas novada šķiroto atkritumu savākšanas laukumos: laukumā “Zemdegas”, Siguldā, un laukumā “Dzelzceļa stacija Inčukalns”, Inčukalnā, to darba laikā:
- otrdienās no plkst. 12.00 līdz 17.00;
- trešdienās no plkst. 15.00 līdz 19.00;
- ceturtdienās no plkst. 10.00 līdz 17.00;
- sestdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00.
Akcijas rīkotāji aicina ņemt vērā, ka akcijas laikā netiks pieņemtas traktoru un smago automašīnu riepas.
SIA “ZAAO” vienai privātpersonai gada laikā EKO laukumos bez maksas pieņem 4 vieglo auto, motociklu vai velosipēdu riepas. Par katru nākamo riepu jāmaksā 2,50 eiro. EKO laukumos privātpersonas var nodot arī kravas auto un autobusu riepas – 7,01 eiro par gabalu. Juridiskām personām riepu nodošana ir maksas pakalpojums: vieglo auto riepas EKO laukumos – 2,50 eiro par gabalu, bet kravas auto un autobusu riepas jānogādā uz aprites ekonomikas centru “Daibe”.
Vieglo automašīnu, motociklu un velosipēdu riepas iespējams nodot “ZAAO” EKO laukumā Raganā, Vidus ielā 12, tā darba laikā:
- pirmdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00;
- otrdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00;
- ceturtdienās no plkst. 15.00 līdz 19.00;
- piektdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00;
- sestdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00.
Nolietotas autoriepas ir kaitīgi atkritumi, un to atstāšana neatļautās vietās ir bīstama, jo var izraisīt ugunsgrēkus. Lai uzlabotu riepu aprites sistēmu valstī, riepas ieteicams pirkt no uzticamiem dīleriem, kuri saskaņā ar likumu ir samaksājuši par riepu apsaimniekošanu un pārstrādi un pieņem vecās riepas bez maksas, pērkot jaunu komplektu. Savukārt, pērkot lietotas riepas vai iegādājoties tās internetā, par tām bieži nav samaksāts dabas resursu nodoklis, un tas neatbilst riepu apsaimniekošanas sistēmai.