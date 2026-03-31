Ko vēsta veikalos uz olām uzdrukātie cipari?
Izvēloties olas Lieldienu galdam un olu kaujām, jāpievērš uzmanība arī to marķējumam, kas palīdzēs izvēlēties svaigas “pareizās” olas. Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) Jauns.lv atgādina, ko nozīmē ciparu un burtu kombinācija uz olas čaumalas.
PVD Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vecākā eksperte Diāna Akopova Jauns.lv skaidro, ko nozīmē šis marķējums. Uz iepakojuma patērētājs var atrast informāciju par olu derīguma termiņu, iepakošanas centra kodu, olas kvalitātes kategoriju, svara šķiru (S,M,L,XL), uzglabāšanas nosacījumiem un dējējvistu turēšanas metodi.
Patērētājam visvieglāk par olu izcelsmi ir pārliecināties, apskatot kodu uz olas. Kods uz olas ietver: * dējējvistu turēšanas metodes kodu (1- brīvā turēšana; 2 – dēšana kūtī; 3 – dēšana sprostos; 0 –bioloģiskā ražošana); * ražotājvalsts kodu, piemēram, LV - Latvija; LT - Lietuva; EE - Igaunija; FI – Somija; * olu ražošanas uzņēmuma identifikācijas numuru (četru ciparu kombinācija). Šāds kods, piemēram, varētu izskatīties šādi: 3LV1234 vai 3EE5678.
PVD ir reģistrētas 36 dējējvistu novietnes. Lielākie olu ražotāji Latvijā ir akciju sabiedrība “Balticovo” un SIA “Alūksnes putnu ferma”.
Par to, kā PVD kontrolē, lai veikalu plauktos tirgotu labas olas, Diāna Akopova saka: “PVD pārtikas inspektori, veicot plānveida un ārpuskārtas pārbaudes veikalos un citos mazumtirdzniecības uzņēmumos, regulāri pārbauda arī olu uzglabāšanas apstākļus, kvalitāti, derīguma termiņus un patērētājiem sniegtās informācijas atbilstību, tai skaitā noņem arī olu paraugus saskaņā ar PVD kontroles programmām vai pēc nepieciešamības sūdzību gadījumos.
2025. gadā ir saņemtas 28 sūdzības par olām (neatbilstības patērētajiem sniegtajā informācijā, tirgo olas, kurām beidzies derīguma termiņš, tirgo olas nelielos apjomos bez speciālas atļaujas, tirgo nekvalitatīvas vai bojātas olas, olām neatbilstoši uzglabāšanas apstākļi), 11 gadījumos sūdzībās sniegtā informācija apstiprinājās vai daļēji apstiprinājās. Vienā gadījumā olas ir izņemtas no apgrozības un trīs gadījumos piemērots naudas sods.”
Ledusskapī vai virtuves temperatūrā
Viena no svarīgākajām lietām jebkuram produktam ir tā derīguma termiņš, ko ražotājs norāda marķējumā. Īpaši svarīgi tas ir tādēļ, ka produkta ārējais izskats var palikt nemainīgs pat vairākas nedēļas pēc tā iegādes. Piemēram, pēc olas čaumalas būs grūti saprast, cik svaiga tā ir. Tāpēc, svarīgi, pēc olu izņemšanas no iepakojuma, saglabāt informāciju par to derīguma termiņu.
Atnesot mājās, olas var uzglabāt vai nu ledusskapī, vai nu ārpus tā - istabas temperatūrā, taču uzglabāšanas temperatūrai jābūt nemainīgai, jo temperatūras svārstības var veicināt olu bojāšanos. Tomēr ražotāji iesaka olas pēc iegādāšanās uzglabāt ledusskapī.
Arī mājas apstākļos jāievēro elementāras higiēnas prasības, lai pasargātu sevi no pārtikas izraisītām saslimšanām, piemēram, salmonelozes: 1) jāmazgā rokas (pēc tualetes apmeklējuma, pirms gatavošanas, pēc darbībām ar jēlproduktiem); 2) uzglabājot pārtikas produktus, jēlprodukti jānošķir no citiem pārtikas produktiem; 3) gatavojot, jāievēro tieši tas pats princips – jēlprodukti (olas, gaļa, zivis) nedrīkst nonākt saskarsmē ar citiem pārtikas produktiem, tāpēc to apstrādei vēlams izmantot atsevišķus virtuves piederumi; 4) dzīvnieku izcelsmes jēlprodukti (olas, gaļa, zivis) ir pareizi termiski jāapstrādā – kārtīgi jānovāra vai jāizcep. Vārītas olas, tāpat kā visi ātri bojājošies produkti, ir jāuzglabā ledusskapī.
Svarīgi zināt
* Standarta olu derīguma termiņš ir 28 dienas pēc izdēšanas. Uz iepakojuma parasti redzēsiet “ieteicams līdz”, kas ir šīs 28 dienas. Kā tas izskatās praksē: 0–7 dienas - ļoti svaigas (labākās cepšanai, vārīšanai mīkstā veidā); 7–21 diena - normālas lietošanai; 21–28 diena - vēl drošas, bet ieteicams labi termiski apstrādāt.
* Ledusskapī (+4 °C) olas var saglabāt kvalitāti ilgāk. Istabas temperatūrā bojājas ātrāk. Praktisks triks, kā pārbaudīt olu kvalitāti: ieliec olu ūdenī – ja tā grimst, tad ir svaiga; ja stāv vertikāli – vecāka; ja peld - labāk nelietot.
* Lieldienu olu kauju padomi: * izvēlies mazākas, apaļākas olas, pievērs uzmanību čaumalas skaņai (viegli paklapē olu pret zobiem vai citu olu: augstāks, cietāks klikšķis - biezāka čaumala; dobjāka skaņa – vājāka); nevāri ilgāk par 8-10 minūtēm (pēc tam lēnām atdzesē, nevis šokē ar ledus aukstu ūdeni); meklē “vienmērīgu” olu, bez mikroskopiskām plaisām (izvairies no plankumiem, nelīdzenumiem, ļoti porainas virsmas); brūnām olām bieži (bet ne vienmēr) ir nedaudz biezāka čaumala nekā baltajām - bet tas vairāk atkarīgs no vistas, ne krāsas.