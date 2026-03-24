Pasaules džeza sensācija Nubaija Garsija Baltijā pirmo reizi uzstāsies Rīgā
Viena no šī brīža spilgtākajām un jaunākajām saksofona zvaigznēm pasaulē, britu mūziķe Nubaija Garsija (Nubya Garcia) 11. aprīlī pirmo reizi karjerā uzstāsies Baltijā. Viņas koncerts Rīgā koncertzālē "Palladium" būs viens no gaidītākajiem festivāla "Pink Noise Riga" notikumiem, solot neaizmirstamu, brīvu un enerģijas pilnu muzikālo pieredzi.
Gatavojoties saksofonistes vizītei Rīgā, sarunā ar festivāla rīkotāju Aigaru Nordu mūziķe atklāja, ko sagaida no Rīgas publikas un kāpēc šis koncerts būs patiesi īpašs. Organizatori aicina nenogulēt biļetes uz īpašo koncertu – biļetes pieejamas fienta.com un festivāla mājas lapā.
Galvenie akcenti no sarunas ar Nubaiju Garsiju
Spontanitāte un augstākās klases saspēle: Nubaijas koncerti izceļas ar to, ka tajos nav stingri noteiktu dziesmu sarakstu (setlistu). Šāda pilnīga muzikālā brīvība ir privilēģija, ko var atļauties tikai grupas ar nevainojamu savstarpējo saikni. Rīgā mūziķe uzstāsies kopā ar saviem ilggadējiem skatuves partneriem – Lailu Bārtonu (Lyle Barton, taustiņinstrumenti), Semu Džonsu (Sam Jones, bungas) un Maksu Lūtertu (Max Luthert, kontrabass). Arī jaunākā albuma "Odyssey" cienītājus sagaida patīkami pārsteigumi, jo grupas saspēle ļauj skaņdarbiem uz skatuves atdzimt pilnīgi no jauna.
Kas padara koncertu par leģendāru? Garsija uzskata, ka maģiju un leģendārus mirkļus rada sinerģija – kad gan mākslinieki, gan publika ir atvērti un patiesi klātesoši. "Mēs dzīvojam pasaulē, kur cilvēkiem bieži vien ir grūti būt šeit un tagad," atzīst mūziķe, uzsverot, ka viņas mērķis ir likt ikvienam klausītājam justies piederīgam un īpašam. No Rīgas un Pink Noise Riga festivāla viņa sagaida tieši šo atvērtību un gatavību ļauties mirklim.
Īpašs pārsteigums saksofona estētiem. Rīgas koncerts būs īpašs notikums ne tikai mūzikas, bet arī saksofona kā instrumenta entuziastiem. Nubaija koncertā spēlēs savu pavisam jauno, meistara Deiva Volkera (Dave Walker) īpaši viņai radīto tenor saksofonu. Tas ir unikāls skanējuma un vizuālās mākslas darbs, ko rotā čūskas gravējums uz instrumenta kakla (atsaucoties uz Džonija Hodžesa instrumentu), un šī būs viena no pirmajām reizēm, kad unikālais saksofons izskanēs plašākai publikai.
Kā noskaņoties koncertam Rīgā? Lai palīdzētu džeza jaunpienācējiem iemīlēt šo mūzikas žanru un sagatavotos pavasara koncertam, Nubaija iesaka noklausīties divus albumus: klasisko Hērbija Henkoka (Herbie Hancock) solo meistardarbu "The Piano" un moderno Džošua Redmena (Joshua Redman) albumu "Wish", kuru pusaudzes gados zinājusi no galvas.
Pink Noise Riga Pavasara sesijas programma:
10. aprīlis: “Laryssa Kim” – Pavasara sesijas atklāšanas vakars kopā ar Itāļu–kongoliešu dziedātāju Larisu Kimu (Laryssa Kim) kultūrvietā “M/House of Jazz”. Komponiste un producente, kas savā mūzikā apvieno balsi, elektroniku un elektro-akustiskas skaņu ainavas. Dzīvojot Briselē, viņa veido hipnotiskas, daudzslāņainas skaņu telpas, kurās balss kļūst par galveno instrumentu. Fantastisks pavasara sesijas sākums.
10. aprīlis: "Three Voices Session" - Jauno talantu parāde. Koncertā "Three Voices Session" kultūrvietā "M/House of Jazz" uzstāsies trīs spilgtas mākslinieces, kuras katra pārstāv savu unikālu muzikālo rokrakstu: Gerda Timrota, JULIANNA, Marija Valmiera.
11. aprīlis: Nubaijas Garsijas kvartets koncertzālē "Palladium". Sestdienas vakarā uz "Palladium" skatuves kāps viena no pasaules pieprasītākajām džeza saksofonistēm Nubaija Garsija (Nubya Garcia). Londonā dzimusī māksliniece, kuras kontā ir "Mercury Prize" nominācija un kritiķu slavināti albumi "Odyssey" un "Source", Rīgā ieradīsies sava kvarteta sastāvā, lai piedāvātu unikālu džeza, dub, R&B un klasiskās mūzikas sintēzi.
Nubaijas Garsijas koncerta publiku Palladiumā DJ Toms Grēviņš iesildīs ar īpaši šim vakaram gatavotu mūzikas programmu “Jazz on Vinyl”, bet pēc koncerta visi atkal gaidīti “M/House of Jazz” uz Pink Noise Jam Session!
Organizatori atgādina, ka 11. aprīļa rītā jeb 12.00 “M/House of Jazz” būs pieejama mūzikas programma arī pašiem mazākajiem mūzikas baudītājiem “Bērnu džeza programma Blues for Kids”.
12. aprīlis: Intars Busulis Lush Life Quintet “Mūzikas namā Daile”. Pavasara sesijas noslēdzošajā vakarā festivāls piedāvās jaunā Busuļa kvintetu – Intars Busulis Lush Life Quintet – pirmizrādi. Iedvesmojoties no džeza leģendas Džona Koltreina simtgades, Intars Busulis un saksofonists Gints Pabērzs apvienojušies speciāli šim notikumam radītā sastāvā. Kopā ar pianistu Matīsu Žilinski, kontrabasistu Tomu Poišu un bundzinieku Rūdolfu Dankfeldu, kvintets restaurēs un interpretēs virkni klasisku un aristokrātisku džeza (un ne tikai) melodiju, izceļot instrumentālās mūzikas zelta fondu – tenorsaksofona un vīrieša vokāla dialogu. Jāpiebilst, ka Matīss Žilinskis tieši šim koncertam sakomponējis kādu jaunumu - skaņdarbu “Sulīgā dzīve”, kuru kvintets pirmatskaņos 12. aprīļa vakarā.
Biļetes uz "Pink Noise Riga" 2026. gada pavasara un rudens sesijas koncertiem un notikumiem pieejamas platformā fienta.com un festivāla oficiālajā mājaslapā.