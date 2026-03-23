Iedzīvotāji aicināti veikt nekustamā īpašuma nodokļa pirmo maksājumu līdz šim datumam
Iedzīvotāji aicināti ievērot nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu un līdz 31. martam veikt nodokļa maksājumu.
Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) apmaksāšanai iedzīvotāji aicināti izmantot portālu www.epakalpojumi.lv vai Latvija.lv sniegtās iespējas.
“2025. gads bija pirmais, kad nekustamā īpašuma nodokļa īpašniekiem – fiziskām personām vairāk nekā puse jeb 52 % no NĪN maksāšanas paziņojumiem tika piegādāti elektroniski. Šogad ir pārsniegta jau 60% robeža elektroniski nosūtot 60.28% nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumus. 2026. gadā 7 pašvaldības sasniegušas un pārsniegušas 70 % fiziskām personām elektroniski piegādātu maksāšanas paziņojumu slieksni. Tas izdevies Ādažu, Kuldīgas, Ķekavas, Mārupes, Olaines, Preiļu un Tukuma novadiem. Piemēram, Preiļu novada fiziskām personām elektroniski piegādātu maksāšanas paziņojumu skaits salīdzinājumā ar citām Latgales pašvaldībām ir audzis visstraujāk un ir augstākais – 73.3%. Jāuzteic arī tās pašvaldības, kurās novērojams lielākais elektroniski piegādātu maksāšanas paziņojumu skaita pieaugums. Tā pieaugumu 10 procentpunktu apmērā pārsniegušas Daugavpils, Jelgavas un Ventspils valstspilsētu pašvaldības, kā arī Preiļu un Ventspils novadu pašvaldības,” stāsta portāla www.epakalpojumi.lv izstrādātājs un IT uzņēmuma “ZZ Dats” direktors Edžus Žeiris.
20.72 % iedzīvotāju NĪN maksāšanas paziņojumus saņem e-pastā, 39.56 % e-adresē, bet pārējie aizvien kā pasta sūtījumu. Kopumā pašvaldības fiziskām personām šogad sagatavojušas 900 tūkstošus maksāšanas paziņojumu. Redzams, ka būtisks pieaugums ir tieši e-adreses lietotāju segmentā, jo tajā piegādāto maksāšanas paziņojumu skaits 2026. gadā, salīdzinot ar 2025. gadu, pieaudzis par 12.13 procentpunktiem. Savukārt kopā elektroniski fiziskām personām piegādātu maksāšanas paziņojumu skaits 2026. gadā pieaudzis par 8 procentpunktiem.
Īpašnieki, kuri NĪN maksāšanas paziņojumu saņem pa pastu, aicināti pieteikties elektroniskai saņemšanai e-pastā un to var izdarīt www.epakalpojumi.lv vai sazinoties ar pašvaldību, kurā ir nekustamais īpašums.
Jāatzīmē, ja īpašnieks jau saņem NĪN maksāšanas paziņojumu e-pastā, pēc oficiālās elektroniskās adreses jeb e-adreses reģistrācijas, turpmāk tie tiks nosūtīti tikai e-adresē. Lai nepalaistu garām e-adresē saņemtos ziņojumus, iedzīvotāji aicināti e-adresē norādīt papildus privāto e-pastu informatīvu paziņojumu saņemšanai par e-adresē saņemtiem jauniem ziņojumiem.
Informācijas sagatavošanā izmantoti dati par Latvijas pašvaldību fiziskajām personām līdz 2026. gada 20. martam nosūtītajiem NĪN maksāšanas paziņojumiem.
SIA “ZZ Dats” ir izstrādājis vienotu e-pakalpojumu portālu www.epakalpojumi.lv, kur sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām tiek sniegti dažāda līmeņa e-pakalpojumi – NĪN maksāšanas paziņojumi un to apmaksa, pieteikšana bērnu uzņemšanai pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs, pašvaldības un komunālo pakalpojumu uzņēmumu rēķinu apmaksa un komunālo pakalpojumu skaitītāju rādījumu iesniegšana, pašvaldību iznomājamo zemju apskate un zemes nomas rēķinu apmaksa.