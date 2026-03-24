"Leģenda ir sabojāta!" Kāpēc latvieši sūdzas par "Laimas" saldumiem
Mīļie saldumi no bērnības vairs nepriecē ar savu garšu — Latvijā parādījusies neapmierinātība ar "Laimas" produkciju. Pircēji apgalvo, ka dažu produktu kvalitāte ir pasliktinājusies, receptes ir mainītas, un leģendārie gardumi vairs nav tādi kā agrāk.
Par iemeslu jaunam diskusiju vilnim kļuva populārā vafeļu torte "Vāverīte". Kāds lietotājs sociālajā tīklā "Threads" izteicās asi: viņš uzskata, ka produkts ir "sabojājies līdz nepazīšanai", uzdodot jautājumus — "kur ir rieksti?" un "kur ir normāla šokolāde?". Pēc viņa teiktā, ierastās garšas vietā tagad esot "kāda nesaprotama masa".
Diskusija ātri izvērtās plašāka, un daudzi lietotāji atbalstīja kritiku, daloties ar savu pieredzi. Daži apgalvo, ka problēma ir sistemātiska: "Praktiski visa "Laimas" produkcija ir sabojāta — "Vāverīte", "Vinnijs", trifeles, šokolāde — viss," raksta viens no komentētājiem, piebilstot, ka daļa ražošanas ir pārcelta uz ārzemēm.
Īpaši izskan kritika par izmaiņām pēc tam, kad zīmols nonāca ''Orkla Group" pārvaldībā: "Agrāk man ļoti patika šie saldumi, bet kopš tie ir "Orkla" — tā ir vienkārši salda, bezgaršīga taukaina masa," dalās kāda pircēja.
Lietotāji min arī konkrētus izmaiņu piemērus: "Konfekte "Serenāde" ir kļuvusi plānāka, bet pildījums — lipīgs un nesaprotams", "Trifeles pēc garšas un konsistences ir kā kakao sviests", "Visu pārvērta cukura, sojas un palmu eļļas maisījumā".
Īpašu vilšanos izraisa tieši "Vāverīte": "Tā ir kļuvusi pilnīgi neēdama, pavisam ne tāda kā agrāk ar riekstiem virsū," raksta viens no lietotājiem.
Daļa patērētāju jau ir atteikušies no vietējās produkcijas un meklē alternatīvas. "Tagad pērku "Roshen" vafeles ar lazdu riekstiem — lai gan tur arī ir daudz cukura, vismaz jūtama riekstu garša," norāda kāds komentētājs.
Tajā pašā laikā izskan arī mērenākas atsauksmes. Piemēram, kāds lietotājs atgādina, ka pieprasījums veido piedāvājumu: "Šie produkti pastāv tāpēc, ka tos kāds pērk."
Lietotāji arī dalās ar alternatīvām vietējo ražotāju produkciju vidū, pieminot "Skrīveru" saldumus, torti "Cielaviņa" un citas reģionālās saldumu opcijas.
Kritiku komentē "Orkla Latvija" Komunikācijas un ilgtspējas vadītāja Laura Bagātā:
"Vafeļu torte "Vāverīte" ir viena no iecienītākajām vafeļu tortēm Latvijā - pircēju regulāra izvēle katru dienu. Vienīgā izmaiņa, kas to skārusi pēdējā laikā, ir saistīta ar vafeļu tortes "Vāverīte" izskatu un to, ka "Vāverītē" tagad ir divas reizes vairāk riekstu, nekā iepriekš!
Augsta un nemainīga produktu kvalitāte ir mūsu prioritāte. Šīs vafeļu tortes ražošanai iepriekš tika izmantotas īpaši gatavotas augšējās kārtas vafeles, kurās bija vieta drupinātiem riekstiem, kas pēc glazēšanas atgādināja veselus riekstus.
Lai gan šī forma nešaubīgi bija pierasta un atšķīra tortes izskatu no pārējām, šādas formas nodrošināšana prasīja lielu manuālu darbu. Tādēļ tika pieņemts lēmums atteikties no konkrētās formas tortes augšējās vafeles, taču piedāvāt patērētājiem tortes sastāvā divas reizes vairāk riekstu, padarot vafeļu tortes garšas intensitāti īpaši piesātinātu.
Nekādas citas izmaiņas receptūrā nav veiktas. "Vāverīte" saglabā savu unikālo un iemīļoto garšu, ko pircēji novērtē."