Svarīga VID informācija tiem, kas gūst ienākumus ārzemēs: EDS ieviests jaunums
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) elektroniskās deklarēšanās sistēmā (EDS) ieviests jauns informatīvs brīdinājums, kura mērķis ir preventīvi uzrunāt nodokļu maksātājus: ja iepriekšējos gados ir ārvalstīs gūti ienākumi, tad arī šogad pastāv iespēja, ka var būt pienākums aizpildīt deklarācijas D2 pielikumu.
Kādi dati automātiski tiek ielasīti deklarācijā?
Deklarācijā jānorāda visi kalendārajā gadā gūtie ienākumi — gan Latvijā, gan ārvalstīs. Vienlaikus VID nodrošina piekļuvi tikai tai informācijai, kas jau ir valsts informācijas sistēmās.
Tas ietver:
- datus no Latvijas ienākumu izmaksātājiem par fiziskajai personai izmaksātajām summām,
- informāciju no privātajiem pensiju fondiem un apdrošināšanas sabiedrībām,
- Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informāciju,
- ziņas par attaisnotajiem izdevumiem - par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem.
Tas nozīmē, ka brīdī, kad pēc nodokļu maksātāja iniciatīvas VID EDS sākotnēji ģenerē attiecīgā gada deklarāciju, automātiski ielasot VID rīcībā esošos datus, nodokļu maksātājam, ir pienākums pārbaudīt, vai deklarācijā iekļautā informācija ir pilnīga un pareiza.
Ja nepieciešams, nodokļu maksātājs šo informāciju precizē vai papildina, jo tikai pašam nodokļu maksātājam ir pilnīga informācija par visa veida gūtajiem ienākumiem. Tikai pēc šīs pārbaudes nodokļu maksātājs deklarācijā apstiprina tajā norādītās informācijas patiesumu.
Ko brīdinājums nozīmē iedzīvotājiem?
Valsts ieņēmumu dienestam, deklarācijas izskatīšanas brīdī, ne vienmēr uzreiz ir pieejama informācija par nodokļu maksātāju ārvalstīs gūtajiem ienākumiem, jo šie dati no ārvalstu nodokļu administrācijām tiek saņemti vēlāk. Tāpēc deklarāciju pārbaude tiek veikta, balstoties tikai uz pieejamo informāciju valsts informācijas sistēmās un nodokļu maksātāja norādītajiem datiem, kas dažkārt noveda pie tā, ka:
- iedzīvotājs nav deklarējis ārvalstīs gūtos ienākumus,
- deklarācija bijusi neprecīza,
- rezultātā saņemta nepamatota nodokļa atmaksa vai netika savlaicīgi samaksāts nodoklis.
Lai šādas situācijas nākotnē novērstu, šogad ir izstrādāts brīdinājums.
Jaunais risinājums neinformē, ka personai konkrētajā gadā noteikti ir bijuši ārvalstu ienākumi. Tas nebalstās uz ārvalstu sniegto informāciju un neuzrāda VID rīcībā esošos datus. Brīdinājuma mērķis ir tikai informatīvs — tas atgādina, ka:
ja cilvēkam iepriekšējos gados bija gūti ienākumi ārvalstīs,
tad pastāv iespēja, ka arī šajā gadā ir ienākumi no ārvalstīm, kas jādeklarē, aizpildot D2 pielikumu.
Tādējādi brīdinājums palīdz nodokļu maksātājiem savlaicīgi pārbaudīt un izvērtēt savu situāciju, nekļūdīties deklarācijas aizpildīšanā un izvairīties no vēlākām nepatīkamām sekām.
Ārvalstīs gūtie ienākumi
Ārvalstīs gūtie ienākumi ir jādeklarē arī tad, ja nodoklis par tiem jau ir samaksāts ārvalstīs. Deklarējot šos ienākumus, personai jānorāda gan saņemto ienākumu apmērs, gan ārvalstīs ieturētais nodoklis (ja tāds ir).
Tipiskākie ārvalstīs gūtie ienākumi:
- algas un ar darbu saistītie ienākumi;
- pensijas;
- dividendes;
- ienākumi no uzņēmuma līguma.
VID aicina: pirms deklarācijas aizpildīšanas iepazīties ar mājaslapas sadaļu.