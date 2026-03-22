IT iepirkumu krimināllietā apcietināti bijušais VDAA direktors un divi uzņēmēji
Bijušais Valsts digitālās attīstības aģentūras (VDAA) direktors Jorens Liopa, “Corporate Solutions” uzņēmumu grupas īpašnieks un vadītājs Aigars Ceruss un publisko iepirkumu speciālists Ainars Biders – Latvijas Televīzijas raidījums “de facto” vēsta, ka tieši šo trijotni pēc Valsts policijas (VP) lūguma šonedēļ apcietināja tiesa Eiropas prokuratūras (EPPO) sāktajā krimināllietā par iespējamu krāpšanu valsts pārvaldes IT iepirkumos. Starp kopā 21 aizturēto personu ir gan citas valsts amatpersonas, piemēram, tagadējais VDAA vadītājs un “Rīgas siltuma” padomes loceklis, gan vairāku redzamu IT uzņēmumu vadītāji un darbinieki, gan divu auditorkompāniju pārstāvji no tā dēvētā “lielā četrinieka”.
Jau vēstīts, ka Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs šonedēļ veica kriminālprocesuālas darbības lietā par neizpaužamu ziņu iespējamu izpaušanu. Informāciju, kas saistīta ar IT iepirkumiem dažādās valsts iestādēs, kādam uzņēmējam atklājušas divas valsts amatpersonas – no VDAA un to pārraugošās Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM). Vēlāk VARAM apstiprināja, ka lietā iesaistīts tās valsts sekretārs Edvīns Balševics, kuram gan neesot lieguma turpināt pildīt amata pienākumus.
Visticamāk, ka VARAM ministrs Raimonds Čudars (JV) par to bija informēts jau otrdien valdības sēdes pārtraukuma laikā, kad viņu uzrunāja “de facto”. “Ir bijušas procesuālās darbības arī VARAM. Un šeit šo informāciju tiešām, ņemot vērā šo izmeklēšanas stadiju, kas ir pats sākums, var sniegt Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. Jebkurā gadījumā mēs šobrīd esam situācijā, kad šīs darbības tieši tiek veiktas,” pauda Čudars. “Manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai informācija būtu precīza: tieši kāds ir iesaistes raksturs konkrēto cilvēku, kāds ir to statuss procesuālais?”
Balševica kādreizējā kolēģa Tiesu administrācijā Jorena Liopas procesuālais statuss šobrīd gan ir pilnīgi skaidrs. VARAM pakļautīvā esošā Dabas aizsardzības pārvalde, kur Liopa kopš vasaras ieņēma Dabas aizsardzības departamenta direktora vietnieka amatu, no VP guva apstiprinājumu par viņa apcietināšanu lietā par iespējamu krāpšanu informācijas tehnoloģiju iepirkumos un atstādināja viņu no amata.
“de facto” zināms, ka paralēli šim amatam ar darbavietu Siguldā Liopa šī gada sākumā kļuva arī par darbinieku kādā Tieslietu ministrijas nodaļā. Tomēr viņš atrada laiku arī rīkot sava veida pieņemšanas Rīgas klusā centra kafejnīcās, kur šo ierēdni viens pēc otra apmeklēja dažādu IT uzņēmumu vadība un darbinieki, liecina “de facto” rīcībā esošā informācija.
EPPO sāktā un uzraudzītā un VP Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes izmeklētā kriminālprocesa centrā ir 1,5 miljonu eiro vērts no Eiropas Savienības (ES) fondiem finansēts VDAA pērn rīkots iepirkums. Šī “jumta iepirkuma” uzvarētājiem pavērtos iespēju ietekmēt arī tālāko ar to saistīto publisko iepirkumu norisi un rezultātu.
Iepirkuma “Konsultāciju pakalpojumi un programmatūras un dokumentācijas izstrādes kvalitātes uzraudzības pakalpojumi” rezultātā rudenī tika noslēgta vispārīgā vienošanās ar vairākiem uzņēmumiem. Tie bija SIA “Agile & Co”, SIA “Corporate Consulting”, auditorkompānija “Ernst & Young Baltic” un tās “kolēģe” auditoru lielajā četriniekā “PricewaterhouseCoopers” (PwC) kā piegādātāju apvienības vadītāja.
Tiesībsargājošo iestāžu aizdomas ir, ka par šo uzņēmumu uzvaru iepirkumā vēl pirms piedāvājumu iesniegšanas prettiesiski vienojusies organizēta grupa.“de facto” ir zināms, kāda ir izmeklēšanas versija par šīs grupas sastāvu un tās dalībnieku lomām.
Viens no centrālajiem tēliem ir publisko iepirkumu speciālists un valsts iestāžu bieži nolīgtais neatkarīgais eksperts Ainars Biders, kurš savulaik izveidoja portālu “iepirkumiem.lv”. Viņš esot izstrādājis šī iepirkuma tehnisko specifikāciju, to pielāgojot tā, lai uzvarētu konkrētie uzņēmumi. Tad tie tālākajos iepirkumos arī varētu rīkoties par labu grupējuma biedriem vai ar tiem saistītām personām. Pēc izmeklētāju lūguma trešdien tiesa konsultantam Bideram, kurš vismaz tobrīd bija darbinieks arī Satiksmes ministrijā un Bērnu aizsardzības centrā, piemēroja apcietinājumu.
Tādu pat tiesas lēmumu – par apcietinājumu – trešdien saņēma arī bijušais VDAA direktors Liopa. Būdams iepirkumu rīkojošās aģentūras direktors un arī pēc tam, kad jau bija atstādināts, viņš tikās ar iesaistīto uzņēmumu īpašniekiem un pārstāvjiem, lai vienotos par darbu sadali.
Savukārt ceturtdien tiesa piemēroja apcietinājumu uzņēmuma “Corporate Solutions” vadītājam un īpašniekam Aigaram Cerusam. Viņu aizturēja vēlāk nekā pārējos, jo operācijas dienas sākumā un arī tad, kad plašās uzņēmumu grupas teritorijā un birojā jau notika kratīšana, Ceruss vēl nebija atgriezies Latvijā no ārzemju brauciena. Viens no jau pieminētajiem iepirkuma uzvarētājiem “Corporate Consulting” ir Cerusa uzņēmuma meitasfirma. Par to, kādus darbus tā veiks, ar pārējiem organizētās grupas dalībniekiem esot vienojies Ceruss.
Bez trim apcietinājumā nonākušajiem grupas sastāvā izmeklētāju ieskatā darbojās arī Ivars Šulcs – IT jomas speciālists, kādreizējais AS “Capital” vadītājs, kurš tagad ir valsts amatpersona, jo novembrī kļuva par “Rīgas siltuma” padomes locekli. Viņš esot komunicējis ar grupas dalībniekiem un veica iepirkuma darbu sadali starp iesaistītajiem uzņēmumiem pirms iepirkuma norises.
Šulcs, kurš 2024.gada rudenī konkursā uz Latvijas Sabiedriskā medija valdi pēdējā brīdī atsauca savu kandidatūru, savu aizturēšanu komentēja rakstiski. “Šīs lietas ietvaros es sadarbojos ar tiesībsargājošajām iestādēm. Diemžēl lielu pienesumu lietā sniegt nevaru, jo no visām 20 iesaistītajam personām pazīstu tikai dažas. Nekādā veidā neesmu bijis saistīts ar vēlēšanu pakalpojumu iegādi un neesmu komunicējis par šiem jautājumiem ne ar vienu no lietā iesaistītajiem cilvēkiem vai citiem cilvēkiem, kuri šajā lietā arī nav iesaistīti,” Šulcs atrakstīja “de facto” ceturtdienas vakarā.
Izmeklētāji uzskata, ka ar citiem grupas dalībniekiem pirms iepirkuma norises tikās un par darbu sadali vienojās arī PwC vadītājs IT konsultāciju nodaļā Harijs Baranovs, “Ernst & Young Baltic” Tehnoloģiju un Kiberpārvaldības konsultāciju prakses direktore Rudīte Spriņģe-Karnīte un SIA “Agile&Co” valdes loceklis un dalībnieks Aigars Staks.
Abas auditorkompānijas uz “de facto” jautājumiem par kratīšanām to birojos un darbinieku aizturēšanu atbildēja identiski: komentāru nebūs. Savukārt Staks telefonsarunā skaidroja, ka ir parakstījis dokumentus, kas liedzot viņam runāt, taču aicināja pārāk neaizrauties ar viņa kompānijas “Agile&Co” piesaukšanu, jo nākotnē varot nākties šādas ziņas atsaukt.
“de facto” vēsta, ka otrdien vēl vairāki citi IT uzņēmumi uzņēma nelūgtus viesus – procesuālo darbību veicējus no VP. Piemēram, “RIX Technologies”, kura valdes priekšsēdētāja Eva Fadejeva komentārus pēc būtības par to nesniedza; “Baltic Software Factory”, kura valde apliecināja, ka bijis aizturēts viens firmas darbinieks; SIA “Orange 4 IT”, kura vadītājs un īpašnieks Āris Āriņš savulaik strādājis Cerusa uzņēmumu struktūrās. Arī starp citiem aizturētajiem bijuši vairāki Cerusa esošie vai bijušie darbinieki.
Jau daudzkārt pieminētā VDAA rīkotā konsultāciju pakalpojumu iepirkuma komisijas priekšsēdētājs, VDAA direktora vietnieks Arvis Širaks, kura telefons divas dienas bija izslēgts, ceturtdien “de facto” to pamatoja ar būšanu atvaļinājumu. Uz tiešiem jautājumiem, vai bijis aizturēts, Širaks atbildēt nevēlējās: “Nenoliedzu, neapstiprinu, bet vienkārši jums neatbildu uz tādiem jautājumiem un pasaku, ka es biju atvaļinājumā, un esmu šonedēļ atvaļinājumā.”
Divas dienas nebija sazvanāms arī VDAA direktors Valdis Pusvācietis, un arī aģentūras preses sekretārs nemācēja teikt, kur viņš ir. Ceturtdien Pusvācietis tā, it kā nekas nebūtu noticis, ieradās uz Saeimas komisijas ārkārtas sēdi par vēlēšanu drošību. “Man nav noteikti nekādi drošības līdzekļi. Tas nozīmē, ka es neesmu aizdomās turamā persona. Attiecīgi arī varu ieņemt amatu un pildīt amata pienākumus,” pēc sēdes “de facto” komentēja Pusvācietis. “Es biju aizturēts, un šobrīd attiecīgi esmu... (..) Neesmu aizdomās turamā persona!”
VDAA direktors arī norādīja: “Mēs neesam saņēmuši informāciju oficiāli ne no tiesībsargājošajām iestādēm, ne no pašiem uzņēmējiem, ka viņiem būtu kaut kādi ierobežojumi turpināt ar mums sadarboties.” Tieši Pusvācietis parakstīja vispārīgo vienošanos par konsultācijām, kas ir EPPO lietas centrā, un līdz galam nav skaidra arī viņa vietnieka Širaka loma šī VDAA iepirkuma iznākumā.
Ministrs Čudars, otrdien vaicāts par to, kā kriminālprocess varētu ietekmēt VDAA, norādīja: “Es ceru arī tuvākā laikā šo informāciju pilnībā saņemt no tiesībsargājošajām iestādēm, jo iespējams, ka no mūsu puses ir jāveic nekavējoties darbības faktiski arī pašas aģentūras darbības stabilizācijai. To es neizslēdzu, jo priekšā ir daudzi darbi, ļoti atbildīgi darbi. Mums ir jāpanāk situācija, ka aģentūra pilnībā spēj izpildīt tai dotos uzdevumus.”
Koalīcijas sanāksmē pirmdien varētu tikt pieprasīts skaidrojums JV, jo tās ministru vadītās ministrijas un to padotības iestādes pat vadības līmenī ir iesaistītas skandālā. Jāpiebilst, ka Latvijā šī ir pirmā reize, kad lietā par ES fondu izlietojumu EPPO ir prasījusi tiesai piemērot apcietinājumu, un Jorens Liopa ir pirmā valsts amatpersona, ar kuru tas noticis.