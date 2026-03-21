Ļaunprātīgā dedzināšanā Krievijas interesēs apsūdzētie jaunieši radījuši zaudējumus 372 014 eiro apmērā
Latvijas dzelzceļa infrastruktūras objektu ļaunprātīgā dedzināšanā Krievijas interesēs apsūdzētie jaunieši radījuši zaudējumus 372 014 eiro apmērā, noskaidroja aģentūra LETA.
Marta sākumā Valsts drošības dienests (VDD) rosināja prokuratūru sākt kriminālvajāšanu pret divām personām par Latvijas dzelzceļa infrastruktūras objektu ļaunprātīgu dedzināšanu Krievijas interesēs.
Prokuratūrā aģentūra LETA noskaidroja, ka abi 2006. gadā un 1999. gadā dzimušie Latvijas pilsoņi ir saukti pie kriminālatbildības pēc diviem Krimināllikuma pantiem, proti, par palīdzību ārvalstij pret citu valsti vērstā darbībā un svešas mantas tīšu iznīcināšanu un bojāšanu.
Apsūdzība liecina, ka vīrieši ar plastmasas pudelēs pildītu degvielu aplējuši dzelzceļa releju skapi, dzelzceļa apgaismojuma sadales skapi un dīzeļlokomotīvi, bet pēc tam ar līdzpaņemtu sērkociņu tos aizdedzinājuši.
Turklāt viens no apsūdzētajiem, darbojoties patstāvīgi, izmantojot iepriekš sagatavotas pudeles ar degvielu, aplēja divus dzelzceļa releju skapjus, bet pēc tam ar sērkociņu tos aizdedzināja.
Kopumā dedzināšanas veiktas piecas reizes dažādās vietās, no kurām trīs reizes personas darbojušās grupā, bet divas reizes viens no apsūdzētajiem darbojies patstāvīgi.
Prokuratūrā atklāja, ka viens no apsūdzētajiem iepriekš bija saziņas lietotnēs "Telegram" un "Nicegram" nodibinājis kontaktus ar izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotām personām, kuras pastarpināti īsteno Krievijas agresīvos stratēģiskos mērķus un organizē nemilitāras darbības ar mērķi kaitēt Ukrainai, un piekrita piedalīties noziegumu izdarīšanā.
Jaunietis bija piekritis par atlīdzību ārvalsts interesēs īstenot dedzināšanu, sagatavojot par to videoierakstus izmantošanai kara propagandas nolūkos.
Noziegumi faktiski veikti Latvijas teritorijā, maldinot noziegumu pasūtītāju par faktisko noziegumu izdarīšanas vietu.
Par cietušajiem lietā atzīta VAS "Latvijas dzelzceļš", kuras pieteiktais kopējais materiālā kaitējuma kompensācijas apmērs pārsniedz 14 000 eiro un AS "Baltijas tranzīta serviss", kura pieteiktais kompensācijas apmērs pārsniedz 372 000 eiro.
Patlaban abi apsūdzētie attieksmi pret apsūdzību nav pauduši, lūdzot laiku detalizētāk iepazīties ar apsūdzību un laiku, lai sagatavotu savu attieksmi pret apsūdzību.
Jau ziņots, ka dedzināšana veikta 2025. gada augustā. Sākotnēji kriminālprocesus sāka Valsts policija (VP). VDD, sniedzot Valsts policijai atbalstu, pērn septembra sākumā abas kaitnieciskās darbības veikušās personas aizturēja un pēcāk lietu pārņēma savā izmeklēšanā.
Abām personām patlaban kā drošības līdzeklis ir piemērots apcietinājums.