Vemj spainī blakus mazgadīgajai meitai: Kurzemē trīs gadījumos mātes alkohola reibumā nespēj parūpēties par bērniem
Valsts policija Kurzemē trīs atsevišķos gadījumos konstatējusi situācijas, kurās bērni bijuši apdraudēti, jo viņu mātes atradās alkohola reibumā – Liepājā kādā dzīvoklī sieviete vēmusi spainī, kamēr viņai blakus atradās mazgadīgā meita.
Ventspils novadā bērni jutušies apdraudēti, jo māte bija reibumā, savukārt Ventspilī nakts laikā stiprā reibumā esoša sieviete ar zīdaini uzturējās daudzdzīvokļu nama pagalmā. Visos gadījumos uzsākti administratīvo pārkāpumu procesi un bērni nogādāti drošā vidē.
14. martā ap pulksten 19.10 Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Dienvidkurzemes iecirkņa Reaģēšanas nodaļas amatpersonas saņēma informāciju, ka Liepājā, kādā dzīvoklī atrodas nevēlama persona, tiek lietots alkohols un dzīvoklī atrodas arī mazgadīgais.
Valsts policijas amatpersonas ieradās notikuma vietā un sastapa izsaucēju, kura paskaidroja, ka viņas dzīvesbiedrs ar brāli uzvedas skaļi, agresīvi un atrodas alkohola reibumā, tāpēc sieviete vēlas, lai no dzīvokļa tiktu izraidīts dzīvesbiedra brālis, kas arī tika izdarīts.
Policisti dzīvoklī pamanīja mazgadīgu meiteni un blakus istabā konstatēja, ka atrodas viņas mamma tupus pozā uz grīdas, vemjot spainī. Likumsargi, veicot alkohola pārbaudi sievietes izelpā, konstatēja, ka viņa atradusies 2,49 promiļu reibumā un nebija spējīga pieskatīt savu mazgadīgo meitu. Valsts policijas amatpersonas sazvanīja sievietes pilngadīgo meitu, kura dzīvo atsevišķi no vecākiem, kura uzņēmās rūpes par savu māsu.
Savukārt ap pulksten 20.40 Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ziemeļkurzemes iecirkņa Reaģēšanas nodaļas amatpersonas saņēma informāciju, ka Ventspils novadā, Usmas pagastā, kādā īpašumā sieviete ap pulksten 12.00 esot paņēmusi dēlu pie sevis, jo viņai ir atļauja noteiktās dienās tikties ar dēlu, taču esot informācija, ka māte atkal ir alkohola reibumā un bērni jūtas apdraudēti.
Valsts policijas amatpersonas ieradās norādītajā adresē un durvis atvēra nepilngadīga meitene, kura, neko nepaskaidrojot, sāka ģērbt virsdrēbes un taisījās doties laukā pa durvīm. Likumsargi pajautāja, kur ir viņas mamma, uz ko viņa čukstus atbildēja, ka mamma guļ un nepilngadīgais brālis guļ citā istabā.
Meitene pamodināja savu brāli un teica, ka vēlas doties pie audžu vecākiem. No miega piecēlās arī bērnu mamma un, veicot alkohola pārbaudi viņas izelpā, konstatēts, ka viņa atradusies 2,28 promiļu reibumā. Sievietei tika izskaidrots ierašanās iemesls, taču komunikācija ar viņu neizdevās, jo viņa diskusijās neielaidās.
Taču 18. martā ap pulksten 01.00 Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ziemeļkurzemes iecirkņa Reaģēšanas nodaļas amatpersonas saņēma informāciju, ka Ventspilī, kādā daudzdzīvokļu nama pagalmā atrodas sieviete, kura uzvedas skaļi un blakus ir bērnu rati. Valsts policijas amatpersonas ieradās notikuma vietā, kur sastapa Ventspils pašvaldības policiju un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu.
Uz soliņa sēdēja sieviete, kura atradās manāmā alkohola reibumā un blakus uz soliņa atradās alkoholisko dzērienu pudele, savukārt blakus soliņam atradās bērnu rati, kur gulēja četrus mēnešus vecs zīdainis. Veicot alkohola pārbaudi sievietes izelpā, konstatēts, ka viņa atradusies 2,34 promiļu reibumā. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests pieņēma lēmumu mazuli nogādāt medicīnas iestādē apskatei.
Valsts policijā pret visām trim sievietēm uzsākti administratīvo pārkāpumu procesi par bērna uzraudzīšanu, atrodoties alkohola ietekmē, kas var ierobežot spējas nodrošināt bērna drošību un aizsardzību no iespējamiem bērna dzīvības un veselības apdraudējumiem, ja to izdarījusi persona, kura atbildīga par bērna uzraudzību.
Par šādu pārkāpumu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 210 eiro. Pēc lietas izskatīšanas materiāli pēc piekritības tiks nosūtīti pašvaldību administratīvajām komisijām lēmumu pieņemšanai.
Policija uzsver, ka viens no vecāku atbildīgākajiem un svarīgākajiem uzdevumiem ir rūpēties par bērnu dzīvību un drošību!