Tukuma dzelzceļa līnijā vilcieni atsāks kursēt biežāk
Tukuma līnijā noslēgušies VAS "Latvijas dzelzceļš" elektrificētā tīkla modernizācijas darbi, un no otrdienas, 19. maija, vilcieni atsāks kursēt biežāk, informēja AS "Pasažieru vilciens" (PV), kas strādā ar zīmolu "Vivi".
No 19. maija Tukuma līnijā būtiski pieaugs reisu skaits, turklāt posmā Rīga-Dubulti vilcieni rīta un vakara stundās kursēs ik pēc 15 minūtēm.
Savukārt no 30. maija stāsies spēkā vasaras grafiks, un maršrutā no Rīgas līdz Dubultiem un atpakaļ vilcieni būs pieejami ik pēc 15 minūtēm arī dienas vidū. Vasarā kursēs vēl septiņi papildu reisi darba dienās un 13 papildu reisi brīvdienās.
Tāpat PV atzīmē, ka, vilcienu satiksmei atgriežoties ierastajā režīmā, ceļš no Rīgas uz Sloku, Ķemeriem un Tukumu atkal būs būtiski ātrāks - līdz pat 30 minūtēm ātrāks nekā remontdarbu laikā. Vilcieniem būs pieejami visi sliežu ceļu, tāpēc visās pieturvietās tie aties no ierastajiem ceļiem.
2025. gadā PV pārvadāja kopumā 21,333 miljonus pasažieru, kas ir par 9,7% vairāk nekā gadu iepriekš.
PV apgrozījums pagājušajā gadā, pēc provizoriskiem datiem, bija 67,688 miljoni eiro, kas ir par 4,1% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa samazinājās par 22,3% un bija 971 221 eiro, liecina uzņēmuma publiskotā informācija.
PV izveidots 2001. gadā, nodalot iekšzemes pasažieru pārvadājumus no LDz veiktajām funkcijām.