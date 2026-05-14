"Cavaliers" ar izrāvienu spēles beigās izrauj svarīgu uzvaru NBA izslēgšanas spēlēs
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) Austrumu konferences pusfinālā trešo uzvaru pēc kārtas trešdien izcīnīja Klīvlendas "Cavaliers", viesos papildlaikā spējot pieveikt Detritas "Pistons" komandu.
"Cavaliers" izbraukumā bija pārāki ar 117:114 (27:29, 25:31, 32:20, 19:23, 14:10), sērijā līdz četrām uzvarām izvirzoties vadībā ar 3-2.
Mājinieki "Pistons" pirmajā puslaikā ieguva 15 punktu pārsvaru un nepilnas trīs minūtes pirms pamatlaika beigām bija vadībā ar deviņiem punktiem, tomēr neprata izcīnīt uzvaru. "Cavaliers" teicami nospēlēja aizsardzībā, pēdējās ceturtdaļas beigās un papildlaika sākumā neļaujot mājiniekiem gūt punktus piecas minūtes pēc kārtas. Izrāviens 9-0 panāca papildlaiku, kurā tie uzvarēja ar 14:10.
Cleveland trailed 103-94 with 3 minutes remaining.
Cavs closed regulation on a 9-0 run to force OT.
They outscored Detroit 14-10 in OT, closing the game on a 23-10 run.
Uzvarētāju sastāvā šīs sezonas rezultatīvāko izslēgšanas turnīra spēli aizvadīja Džeimss Hārdens, kurš guva 30 punktus, Donovans Mičels pievienoja 21 punktu, Makss Strass - 20, bet Evans Moblijs - 19 punktus. Mājiniekus no zaudējuma neglāba Keida Kaningema 39 punkti, bet ar 19 punktiem izcēlās Deniss Dženkinss.
Klīvlenda izcīnīja pirmo uzvaru viesos šīs sezonas izslēgšanas mačos. Sērijas sestā spēle, kurā potenciāli tā var noslēgties, naktī uz sestdienu pēc Latvijas laika notiks Klīvlendā. "Cavaliers" Austrumu konferences finālā nav spēlējusi kopš 2017./2018. gada sezonas. Detroitai šāds sasniegums bijis vēl senāk - 2007./2008. gada sezonā.
Konferences finālā šīs sērijas uzvarētāju jau gaida Ņujorkas "Knicks", kas "play off" otrajā kārtā ar 4-0 pārspēja Filadelfijas "76ers". Iepriekšējā sezonā finālsērijā Oklahomasitijas "Thunder" ar 4-3 uzvarēja Indiānas "Pacers".