Partiju nesaskaņas valdībā nepārcelšoties uz Rīgas domi
Partiju nesaskaņas valdībā nepārcelšoties uz Rīgas domi, sacīja Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs (P) un vicemērs Vilnis Ķirsis (JV).
"Mēs strādājam rīdzinieku interesēs, jo viņi mums ir uzticējuši mandātu aizstāvēt viņu intereses valstiskā koalīcijā bez [Aināra] Šlesera (LPV)," norādīja Kleinbergs.
Viņš pauda, ka domē "Progresīvi" sadarbība ar "Jauno vienotību" (JV) ir laba. Kopā tiekot strādāts pie izglītības jomas attīstības, lai Rīgas skolas kļūtu par labākajām Latvijā, lai ģimenes vēlētos atgriezties Rīgā un bērni galvaspilsētā varētu iegūt kvalitatīvu izglītību.
Savukārt Ķirsis uzsvēra, ka priekšvēlēšanu laikā ar valsti nedrīkst spēlēties un JV ieskatā būtu bezatbildīgi "Progresīvo" radīto politisko drudzi pārcelt uz Rīgu.
"Esam pirms gada saņēmuši rīdzinieku mandātu turpināt strādāt, un tā ir Rīgas domes koalīcijas partiju un katra ievēlētā deputāta atbildība - darīt tos darbus, kas nepieciešami galvaspilsētai un tās iedzīvotājiem," teica Ķirsis.
Kā ziņots, valdības koalīcijā ietilpstošie "Progresīvie" aicinājuši Valsts prezidentu sākt konsultācijas par jaunas valdības izveidi un Saeimā mudinās opozīcijas spēkus balsot par JV pārstāves Evikas Siliņas valdības demisiju.
Trešdien pēc tikšanās ar Siliņu "Progresīvo" Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs teica, ka saruna ar Ministru prezidenti nav devusi apmierinošas atbildes un valdība faktiski zaudējusi rīcībspēju. Viņš uzskata, ka šādā situācijā pastāv divas iespējas - Ministru prezidentes demisija vai balsojums Saeimā par valdības turpmāko uzticību.
Vaicāts, kāpēc "Progresīvie" paši nerosina uzticības balsojumu Siliņai, Šuvajevs atgādināja, ka "Progresīvajiem" ir deviņi deputātu mandāti, taču šāda balsojuma ierosināšanai nepieciešami desmit parlamentāriešu paraksti.
Tikmēr opozīcijā esošais "Apvienotais saraksts" (AS) jau vāc parakstus Siliņas valdības demisijai. Deputāts Edvards Smiltēns (AS) norādīja, demisijas pieprasījumam jābūt ceturtdienas Saeimas sēdes darba kārtībā.
Prezidents piektdien tiksies ar pārstāvjiem no visām Saeimas frakcijām.
Kā vēstīts, konflikts starp premjeres pārstāvēto JV un "Progresīvajiem" samilza svētdienas vakarā pēc Siliņas paziņojuma par aizsardzības ministra Andra Sprūda (P) atbrīvošanu no amata vienlaikus ar viņa paša paziņojumu par atkāpšanos.
Lēmumu pieprasīt Sprūda demisiju premjere pieņēma pēc dronu incidentiem Latgalē, norādot uz uzticības zudumu ministram un problēmām nozarē. Savukārt Sprūds paziņoja par atkāpšanos, uzņemoties politisko atbildību un cenšoties pasargāt armiju no ieraušanas politiskās spēlēs.
Saeimas valdošās koalīcijas partneru starpā jau ilgstoši valdījušas dažādas domstarpības, taču līdz šim bija izdevies vienoties par darba turpināšanu.
Premjere iepriekš paudusi, ka gadījumā, ja "Progresīvie" nolems izstāties no koalīcijas, strādās tehniskā valdība.