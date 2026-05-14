"BMW" vadītājs ar "baltajām tiesībām" Rīgā ietriecas kioskā un notriec gājēju. VIDEO
Rīgā, Emīlijas Benjamiņas ielā, kāds 21 gadu vecs automašīnas "BMW" vadītājs, kurš pārvietojās ar braukšanas mācību atļauju jeb tā dēvētajām "baltajām tiesībām", ietriecies kioskā un notriecis sabiedriskā transporta pieturā stāvošu sievieti,
Kā vēsta TV3 raidījums "Degpunktā", negadījums noticis īsi pirms pusdienlaika. Avārijas rezultātā sadauzīta kioska siena un pamatīgi iedragāta automašīna, bet cietusī gājēja nodota mediķu aprūpei.
Kā skaidrojis pats transportlīdzekļa vadītājs, kuram esot jau divu gadu braukšanas pieredze, pie vainas bijis slapjais asfalts un prasmju trūkums. "Mašīna saslīdēja, tā sakot, manas pieredzes trūkuma dēļ. Nespēju tikt galā ar vadību, ietriecos kioskā," atzinis BMW vadītājs.
Pēc jaunieša teiktā, braukšanas ātrums nav bijis liels: "Mašīna ir viegla, un tā saslīdēja. Ātrums bija 45–50 km/h. Varbūt pat kaut kur no 35 līdz 45 km/h." Avārijas brīdī automašīnā atradās arī pasažiere, kura par notikušo izteicās: "No sākuma likās, ka būs reāli slikti."
Pārbaudot negadījuma apstākļus, likumsargi konstatējuši, ka jaunietis nav bijis alkohola reibumā. Automašīnā atradies arī trešais pasažieris – persona ar atbilstošu stāžu, lai apmācītu jaunieti braukšanā. Saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem, ja vadītājs ar mācību atļauju izraisa avāriju, atbildība par notikušo gulstas uz apmācītāja pleciem.