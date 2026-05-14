Krievija diennakts laikā uz Ukrainu raidījusi 1560 dronus un 56 raķetes, ziņo Zelenskis
Kopš trešdienas rīta Krievija uz Ukrainu ir raidījusi vairāk nekā 1560 bezpilota lidaparātus un 56 raķetes, ceturtdien paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Pēc viņa teiktā, naktī uz 14. maiju krievi uz Ukrainu raidīja vairāk nekā 670 bezpilota lidaparātus un 56 raķetes. Trešdien dienas laikā Krievija raidīja aptuveni 800 dronus. "Tās noteikti nav to cilvēku darbības, kuri uzskata, ka karš tuvojas beigām," uzsvēra Zelenskis.
Viņš sacīja, ka šobrīd Kijivā notiek glābšanas operācija vietā, kur Krievijas triecienā cieta deviņstāvu dzīvojamā ēka, kas daļēji sagruvusi.
"Desmitiem cilvēku ir izglābti. Diemžēl viens cilvēks gāja bojā. Izsaku līdzjūtību tuviniekiem. Iespējams, ka zem drupām vēl joprojām atrodas cilvēki," pavēstīja Zelenskis.
Viņš norādīja, ka nakts trieciena galvenais mērķis bija Kijiva. Nakts triecienā Kijivai nogalināts vismaz viens cilvēks un 32 ievainoti, ziņo varasiestādes.
"Pilsētā 20 vietās ir postījumi. Tās ir parastas dzīvojamās ēkas, skola, veterinārā klīnika, cita tīri civilā infrastruktūra. Bojājumi ir arī Kijivas apgabalā, līdzīgi teroristu triecieni bija arī enerģētikas sektoram Kremenčukā, ostai un dzīvojamām ēkām Čornomorskā," sacīja Zelenskis.
Viņš uzsvēra, ka ir svarīgi, lai partneri par šo triecienu neklusētu un turpinātu atbalstīt Ukrainas debesu aizsardzību.
"PURL programma ir vajadzīga, lai Ukraina varētu aizsargāties pret šādiem ballistiskajiem triecieniem. Un tas ir arī visu to interesēs, kas tiecas pēc miera, lai turpinātu izdarīt spiedienu uz Krieviju," viņš piebilda.