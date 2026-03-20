Lielvārdes vidusskolas attīstībā plānots ieguldīt vairāk nekā 2,2 miljonus eiro
Ogres novads turpina mērķtiecīgi modernizēt izglītības vidi, piesaistot Eiropas Savienības (ES) finansējumu un ieguldot 2,29 miljonus eiro Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas pārbūvē un aprīkojumā. Projekts 12 mēnešos radīs drošu, mūsdienīgu mācību vidi, vienlaikus apliecinot pārdomātas skolu tīkla reformas rezultātus un stiprinot novada konkurētspēju.
Ogres novada dome turpina pilnveidot Lielvārdes izglītības vidi un plāno iesaisti projektā “Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai Ogres novadā”. Iecerēta Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas telpu vienkāršota pārbūve, aptverot 2. un 3. būvniecības posmu.
“Ogres novads pierāda, ka gudra un stratēģiska izglītības pārvaldība ļauj vienlaikus sakārtot skolu tīklu, nodrošināt izglītību visos pagastos un piesaistīt nozīmīgu ES finansējumu. Jau tagad Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā notiek renovācija ar ES līdzfinansējumu, un šī jaunā projekta rezultātā, piesaistot publisko finansējumu, būs modernizēti jau 75% skolas telpu,” uzsver Izglītības, sporta un uzņēmējdarbības veicināšanas komitejas priekšsēdētājs Gints Sīviņš.
Pašvaldības sniegtā informācija: projekta kopējais apmērs 2 293 844,14 eiro. Finansējuma struktūra: 1 711 011,00 eiro (74,59%) no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, savukārt 582 833,14 eiro sedz pašvaldība. Iniciatīva īstenota ES Kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. ietvarā ar mērķi palielināt piekļuvi mūsdienīgai, augstas kvalitātes izglītībai.
Darbu virzieni ietver telpu pārbūvi 2. un 3. posmā, mācību klašu un inženiertīklu modernizāciju, ventilācijas uzlabošanu, jauna aprīkojuma iegādi. Paralēli turpinās ieguldījumi citās izglītības iestādēs; virzīti darbi arī Madlienas vidusskolā.
Finansējuma piesaiste kļuva iespējama pēc pārdomātas Ogres novada skolu tīkla reorganizācijas. Apvienojot Madlienas vidusskolu, Ķeipenes pamatskolu un Taurupes pamatskolu, pašvaldība izpildīja Ministru kabineta noteiktos kritērijus.
Projektam “Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai Ogres novadā” paredzēts 12 mēnešu īstenošanas cikls. Rezultāts: Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā izveidota droša, laikmetīga, kvalitatīva mācību vide, kas atbilst jaunā satura prasībām un stiprina novada konkurētspēju izglītības jomā.
Jau šobrīd skolā norit 1. posma pārbūve; 85% izmaksu sedz projekts “Ogres novada izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana”. Lai netraucētu mācību procesu, 1. klases mācās Lielvārdes PII “Pūt vējiņi”, bet 2.–3. klašu skolēni – Lielvārdes pamatskolā.