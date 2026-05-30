Viņš reiz bija viena no Holivudas pazīstamākajām sejām - līdz atteikšanās no vienas ainas mainīja visu viņa karjeru
Aktieris Nīls Makdonafs, kuru Latvijas skatītāji pazīst no tādiem seriāliem kā “Bīstamās mājsaimnieces” un “Bulta”, atklājis, ka atteikšanās filmēšanās laikā skūpstīt citu sievieti viņam maksājusi dārgi — tā rezultātā aktieris zaudējis gan karjeras iespējas, gan mājas.
Nesenā intervijā “Fox News Digital” 60 gadus vecais aktieris runāja par Džimijam Stjuartam veltīto biogrāfisko filmu “Džimijs”, kurā viņš piedalās un kuras pirmizrāde paredzēta 6. novembrī, kā arī par laiku, kad viņam šķita, ka viņa karjera Holivudā ir beigusies.
Daudzi bija pārsteigti, kad “Deadline” ziņoja, ka aktieris Nīls Makdonafs ABC drāmas seriālā “Scoundrels” tika aizstāts ar Deividu Džeimsu Eliotu jau “trīs dienas pēc filmēšanas sākuma”.
Makdonafs ir dievbijīgs katolis, kurš skaidri norādījis, ka nepiedalās romantiskās mīlas ainās uz ekrāna. Kad viņš atteicās filmēties “dažās kaislīgās mīlas ainās” kopā ar ekrāna partneri Virdžīniju Madsenu, viņa ceļi ar seriālu šķīrās. “Tas viņam ir maksājis lomas, bet šis cilvēks paliek uzticīgs saviem principiem,” izdevumam sacīja kāds avots.
Pats Makdonafs skaidroja loģiku, kāpēc viņš uz ekrāna var tēlot slepkavību, bet atsakās izlikties romantisks. “Cilvēku nogalināšana uz ekrāna — tā ir fikcija. Tas nav īsts,” skaidroja Makdonafs. “Bet, kad tu uz ekrāna esi gultā ar citu sievieti — ziniet ko? Tas ir īsti. Man tādas lietas nepatīk. Īpaši tagad, kad man ir bērni, es negribu, lai mani bērni saka: “Tēti, ko tu dari ar to sievieti uz ekrāna?””
“Cikos atver bāru? Tāds tolaik parasti bija mans domu gājiens,” nesen runājot par šo, savu dzīves posmu, stāstīja aktieris. “Mani atlaida no seriāla, jo es atteicos skūpstīt sievieti. Neviens mani negribēja pieņemt darbā, jo domāja, ka esmu kaut kāds reliģisks fanātiķis, lai gan patiesībā es vienkārši ļoti mīlu savu sievu. Un neviens to nespēja saprast, neviens.”
Viņš atzina, ka, lai arī “vienmēr bijis dzērājs”, problēma kļuva nopietna pēc tam, kad viņu sāka ignorēt Holivudā par atteikšanos skūpstīt savu ekrāna partneri. “Es zaudēju māju, zaudēju automašīnas, zaudēju visu,” viņš sacīja.
Šajā smagajā laikā seriāla “Bīstamās mājsaimnieces” zvaigzne saņēma palīdzību no sava drauga, aktiera Lūka Perija, kurš ļāva Makdonafam un viņa ģimenei dzīvot savā mājā pēc tam, kad viņi bija zaudējuši savējo.
“Seriāls “Justified” tikko sāka iznākt, bet es joprojām nedomāju, ka esmu kaut ko vērts, jo biju pievīlis savu ģimeni. Es biju pievīlis [sievu] Rūvi, savus piecus bērnus, jo mēs zaudējām māju. Es zaudēju visas tās skaistās, spīdīgās lietas, kuras biju sakrājis, — tas viss man tika atņemts. Un šī krustā sišana manī radīja milzīgas iekšējas sāpes, jo es visu padarīju par sevi. Kā es varēju pievilt komandu?”
Pēc pārdomām un stingras sievas pamācības viņš saprata, ka viņa dzīvei jābūt veltītai kalpošanai Dievam, “nevis sev”.
Viņš pateicās savai sievai Rūvei, ar kuru ir kopā jau 25 gadus, par motivāciju atmest dzeršanu. “Viņa mani satvēra un teica: vai nu mēs, vai pudele — izvēlies,” atcerējās aktieris. Pēc viņa teiktā, kopš tā brīža viņš “nekad vairs neatskatījās”.
“Tas ir vienkārši auksts, skarbs fakts, ka Dievs man ir devis apbrīnojamu, neticamu, visbrīnišķīgāko sievieti, kādu jebkad esmu saticis. Es par to varētu runāt bezgalīgi, bet viņa ir mans veiksmes talismans. Viņa mani izveda cauri ellei, un tagad es esmu fantastiskā dzīves posmā — mēs kopā producējam filmas. Es nevaru izstāstīt, cik apbrīnojama ir šī sajūta.”
Makdonafs ar sievu strādā kopā kā producentu partneri un ir kopīgi veidojuši vairākus projektus, tostarp “Boon”, “The Warrant: Breaker’s Law”, “Homestead” un “The Last Rodeo”.
Viņi pirmo reizi satikās 2000. gadā seriāla “Band of Brothers” filmēšanas laikā un sāka tikties 2001. gadā. Pāris apprecējās 2003. gada decembrī un kopš tā laika sagaidījis piecus bērnus.