Šī ieraduma dēļ novecošanās ievērojami aizkavējas
Vai jums kādreiz ir bijusi sajūta, ka pēc laba koncerta vai muzeja apmeklējuma jūtaties kā jauns cilvēks? Izrādās, tas nav tikai emocionāls pārdzīvojums. Jauns pētījums apstiprina, ka kultūras pasākumu apmeklēšana brīvajā laikā tieši ietekmē mūsu DNS stāvokli un palēnina novecošanās procesu tāpat kā regulāras fiziskās aktivitātes.
Londonas Universitātes koledžas (UCL) zinātnieki, vadībā ar profesori Deizi Fankortu, koncentrējās uz DNS metilēšanu. Tas ir process, kas regulē mūsu gēnu darbību un veido pamatu tā sauktajiem epigenētiskajiem pulksteņiem, kas parāda cilvēka faktisko bioloģisko vecumu.
Zinātnieki analizēja tūkstošiem cilvēku datus un atklāja pārsteidzošu sakarību: tiem, kuri regulāri iesaistījās kultūras dzīvē, DNS bija ievērojami jaunāka nekā viņu vienaudžiem, kuri muzeju vai teātra vietā priekšroku deva televizoram vai viedtālrunim.
Cik daudz kultūras vajadzīgs, lai sasniegtu atjaunojošu efektu?
Pētījumā tika sniegtas skaidras proporcijas, kas parāda, kā kultūras aktivitātes palēnina novecošanos:
- Pat reti kultūras pasākumi, piemēram, trīs reizes gadā, palēnina novecošanos par 2%.
- Regulāra lasīšana vai muzeju apmeklējumi samazina novecošanās ātrumu par 3%.
- Iknedēļas aktivitātes kultūras jomā ir rekordlīmenis! Cilvēki, kuri nodarbojās ar mākslu katru nedēļu, novecoja par 4% lēnāk un bioloģiski bija vidēji par gadu jaunāki nekā pārējie.
Zinātnieki skaidro, ka māksla un kultūra nav tikai izklaide, bet sarežģīts veselību veicinošs kokteilis. Tā vienlaikus nodrošina kognitīvo, emocionālo un sociālo stimulāciju.
Eksperti uzsver, ka kultūra samazina stresa hormonu līmeni organismā, uzlabo iekaisuma rādītājus un veicina sirds un asinsvadu sistēmas veselību.
"Šie rezultāti liecina, ka iesaistīšanās mākslas un kultūras dzīvē jāuztver kā veselību stiprinoša darbība, līdzīgi kā fiziskās aktivitātes," sacīja profesore Fankorta.